Мужчина обнаружил брошенное яйцо попугая и решил помочь птенцу вылупиться

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Просто представьте, каково это вырастить маленького попугайчика, начиная с зародыша в яйце. В зоомагазине самку волнистого попугая купили вскоре после того, как она снесла яйцо. Мужчина обнаружил на дне клетки с папой-попугаем брошенное яйцо и решил сделать всё, чтобы спасти птенца.
Автор видео обратился к работнице зоомагазина и её разрешения забрал забытое всеми яйцо. Мужчина бережно ухаживал за птицей больше месяца и, когда она научилась летать, вернулся в зоомагазин и забрал папу-попугая.
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