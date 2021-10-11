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Мужчина обнаружил брошенное яйцо попугая и решил помочь птенцу вылупиться

Мужчина обнаружил брошенное яйцо попугая и решил помочь птенцу вылупиться (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 13:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   милота   попугай   птицы   яйцо   
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Просто представьте, каково это вырастить маленького попугайчика, начиная с зародыша в яйце. В зоомагазине самку волнистого попугая купили вскоре после того, как она снесла яйцо. Мужчина обнаружил на дне клетки с папой-попугаем брошенное яйцо и решил сделать всё, чтобы спасти птенца.
Автор видео обратился к работнице зоомагазина и её разрешения забрал забытое всеми яйцо. Мужчина бережно ухаживал за птицей больше месяца и, когда она научилась летать, вернулся в зоомагазин и забрал папу-попугая.

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Метки: видео   добро   животные   милота   попугай   птицы   яйцо   
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6  комментариев
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10k
Majul 2 часа назад
Милое, доброе видео.
Как не хватает таких постов в бесконечном потоке политсрача на фишках
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14k
Михаил Гривин 9 минут назад
Веселый дядька, я на него на Ютубчике подписан. Он когда утят выращивал - плавал с ними в пруду, как мама-утка ))) https://www.youtube.com/c/AChickCalledAlberthttps://www.youtube.com/c/AChickCalledAlbert
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1k
Broscan 46 минут назад
А ск терпения то надо?! Мужику


Обычно, ой жалко возьму ка я эту животину дамой,а потом как намаются и выкидывают
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396
Санек Час назад
Удивительная трансформация яйца в взрослого зверька.
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1k
Mowgley 2 часа назад
Когда прочитал заголовок, думал - высиживать будет. Ан нет, все по науке ))

Добрая душа у мужика, молодец
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