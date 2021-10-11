Мужчина обнаружил брошенное яйцо попугая и решил помочь птенцу вылупиться

Просто представьте, каково это вырастить маленького попугайчика, начиная с зародыша в яйце. В зоомагазине самку волнистого попугая купили вскоре после того, как она снесла яйцо. Мужчина обнаружил на дне клетки с папой-попугаем брошенное яйцо и решил сделать всё, чтобы спасти птенца.

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Автор видео обратился к работнице зоомагазина и её разрешения забрал забытое всеми яйцо. Мужчина бережно ухаживал за птицей больше месяца и, когда она научилась летать, вернулся в зоомагазин и забрал папу-попугая.