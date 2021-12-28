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Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца

Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 10:25
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   коты   котёнок   милота   собака   
14593
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Йоркширский терьер не смог пройти мимо мокнувшего под дождем бездомного котенка. Он сопроводил малыша к хозяйке и зашел вместе с ним в дом.
Неравнодушный пёс привел домой промокшего под проливным дождем бездомного котенка.

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Метки: в мире   видео   добро   животные   коты   котёнок   милота   собака   
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20k
kamanch День назад
песель завел себе кота )))
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1k
Довер Иванович 58 минут назад
Позитивный пост.
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2k
neutrino Час назад
Милота!
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799
ПандаМэн 2 часа назад
песикот
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21k
Mike Miller 6 часов назад
Какая прелесть!
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3k
Егорий 11 часов назад
лучший пост за месяц или более. спасибо!
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8k
Павел 11 часов назад
Молодец пёсель!
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34
Имя Пользователя 12 часов назад
А без рекламы машин слабо было видос кинуть? Жлоб.
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42
татьяна 12 часов назад
я таких пятерых воспитываю.. ну или они - меня))
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44
TCCC 13 часов назад
Милота
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197
Andrei D 15 часов назад
Можно и людям поучится...
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31k
Григорий 15 часов назад
Скучно видать одному было, решил себе другана найти)
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21k
Валерий 15 часов назад
скоро еще приведет.
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2k
Fara Zolkin 16 часов назад
В доме появился новый член семьи. Собакен просто красава.
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1k
сергей ремизов 16 часов назад
Как это мило
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1k
Sandmännchen (DDR) 16 часов назад
Этот собатёнок – добрый человечек.
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10k
Максим 16 часов назад
Мне показалось что этот минипесик охренел от того что котенок за ним приперся)
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8k
DumDum 16 часов назад
"Прикинь, что привёл! Приготовишь?"
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426
Вадим Вишневский 17 часов назад
Молодец собакен! Спаситель!
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1k
Вадим Аполонов 17 часов назад
А видео, конечно, чисто случайно записалось...
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10k
Дмитрий 18 часов назад

Респект пёселю и хозяйке!
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