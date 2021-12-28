Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца

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Йоркширский терьер не смог пройти мимо мокнувшего под дождем бездомного котенка. Он сопроводил малыша к хозяйке и зашел вместе с ним в дом.
Неравнодушный пёс привел домой промокшего под проливным дождем бездомного котенка.
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