Самка хорька решила показать хозяйке своих малышей

Для некоторых животных владелец является не просто поставщиком еды, но и членом семьи. Главной героиней этого видео стала самка хорька, которая решила, что хозяйка обязана участвовать в воспитании её детей. Пушистая мамаша схватила женщину за палец и потащила её руку к себе в гнездо.

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Мамина гордость.