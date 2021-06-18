Самка хорька решила показать хозяйке своих малышей

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Для некоторых животных владелец является не просто поставщиком еды, но и членом семьи. Главной героиней этого видео стала самка хорька, которая решила, что хозяйка обязана участвовать в воспитании её детей. Пушистая мамаша схватила женщину за палец и потащила её руку к себе в гнездо.
Мамина гордость.
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