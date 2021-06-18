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Самка хорька решила показать хозяйке своих малышей

Самка хорька решила показать хозяйке своих малышей (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 09:07
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   мама   милота   хорек   
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Для некоторых животных владелец является не просто поставщиком еды, но и членом семьи. Главной героиней этого видео стала самка хорька, которая решила, что хозяйка обязана участвовать в воспитании её детей. Пушистая мамаша схватила женщину за палец и потащила её руку к себе в гнездо.

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Метки: в мире   видео   добро   животные   мама   милота   хорек   
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6  комментариев
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citrus1 36 минут назад
Она намекает то что порцию хавчика нужно увеличить
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viktor.bobruk 2012 3 минуты назад
Возникает вопрос, а где же Папа этих замечательных детишек?
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3k
Димка Смола/67 38 минут назад
Надеюсь разводят они их для милоты.......
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5k
hairov Час назад
Милота
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