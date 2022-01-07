Скончался автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский

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На 89 году ушел из жизни советский и российский писатель, сценарист, поэт, автор детских песен Александр Павлович Тимофеевский.
Его перу принадлежат 25 детских книг, в том числе сборники стихов и песенок. Долгое время работал редактором на киностудии «Союзмультфильм», позднее — на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран».
Он был одним из авторов серии замечательного мультфильма о приключениях школьника Проделкина.
Он был одним из авторов серии замечательного мультфильма о приключениях школьника Проделкина.
Александр Павлович написал сценарий к мультфильму «Мук-скороход», вышедшему на экраны в 1975 году.
Ну а песенку «Пусть бегут неуклюже» знают все с детства. Фактически она стала гимном дня рождения каждого советского человека.
Тимофеевский также написал сценарии к мультфильмам «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему велению», «Чудесное яблоко», «Медной горы хозяйка».
Александр Павлович неоднократно становился лауреатом литературных премий, был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и Союза писателей Москвы.
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