FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5421 пост • 706 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Скончался автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский

Скончался автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский (1 фото + 4 видео)

Автор:
07 января 2022 15:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Тимофеевский   Пусть бегут неуклюже   видео   песни   поэт   
325
1
4
На 89 году ушел из жизни советский и российский писатель, сценарист, поэт, автор детских песен Александр Павлович Тимофеевский.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Александр Тимофеевский   Пусть бегут неуклюже   видео   песни   поэт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
Taras Kozalupko 56 минут назад
Вечная память ему, в его творчестве!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь 50 минут назад
Мастер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Е-Лена 54 минуты назад
Спасибо ему! Светлая память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется! Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется! В семье главное честность В семье главное честность А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!" А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25609



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов»
0
188
«Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов»
Набирающие популярность в сообществах
Кого скоро заменят роботы
0
45
Кого скоро заменят роботы
Традиционное рождественское блюдо из Германии
0
16
Традиционное рождественское блюдо из Германии
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#интересно#СССР#картинки#полиция#искусство#сарказм#шоу бизнес
#история#факты#фото#комментарии#страна#кино#смешные#одкб
#Юмор#Россия#прикольные#Приколы#беспорядки#протесты#фотографии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться