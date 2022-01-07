Скончался автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский

Его перу принадлежат 25 детских книг, в том числе сборники стихов и песенок. Долгое время работал редактором на киностудии «Союзмультфильм», позднее — на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран».

Он был одним из авторов серии замечательного мультфильма о приключениях школьника Проделкина.