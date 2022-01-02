FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3837 постов • 1124 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники 
Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется!

Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется! (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 14:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   подъезд   праздник   фейерверк   хабаровск   
2122
1
1
Решил житель Хабаровска порадовать себя, любимого красивым фейерверком. Но на улице было зябко, а морозить руки, поджигая фитиль, ой как не хотелось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   подъезд   праздник   фейерверк   хабаровск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
887
vijilante Час назад
ИДИОТ !
Всякий знает что фейерверки , да ещё в таком количестве нужно поджигать не в подъезде,а сразу в лифте как только войдёшь и закроются двери на девятом,а ты едешь на первый.
А прикинь : стоишь возле падика с девушкой которую ты добивался весь год,обсуждаете ваш предстоящий "тет-а-тет" и тут такой перец из подъезда выкатывается весь в огне и взрывах ! И ему отрывает башку и кишки летят !
И вы с девушкой переглядывались и такие : а пошли-ка отсюда. Ну его нахер.
И она :
- Да. Пойдём. (Зевает)Поздо уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
977
Квантовый_Слесарь_82 8 минут назад
Чудаки отдыхают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568
Александр 13 минут назад
Шахид-неудачник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
D T Полчаса назад
на премию Дарвина шел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений Полчаса назад
Я надеюсь водительских прав у него нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Любушка 42 минуты назад
Живой, это уже хорошо. Зато будет что внукам рассказать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
Mr White Man 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
SAndre Час назад
пытался застрелиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
rider2 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Час назад
Это даже не д...ёб!!!! Это даже такого слова не придумали ещё!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mimik 2 часа назад
ТБ?! Не, не слышал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
Бухать меньше надо , что бы мозги в холостую не работали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Arti 2 часа назад
Робот учиться человеков подражать ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Graf Otodrakula Arti Полчаса назад
Тебе бы в школу,болезный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Arti 3 минуты назад
Ну вы и безжалостные к инностранцам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшный сон школьника Страшный сон школьника Подозрительный электрик в подъезде жилого дома Подозрительный электрик в подъезде жилого дома В Краснодаре семейка стащила из подъезда новогодний фонарь В Краснодаре семейка стащила из подъезда новогодний фонарь В Котельниках неизвестный похитил ёлку из подъезда В Котельниках неизвестный похитил ёлку из подъезда Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде Не самый удачный запуск фейерверка во дворе Не самый удачный запуск фейерверка во дворе
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24539



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
10
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
2
164
Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Снеговик - мистический идол язычников
1
0
Снеговик - мистический идол язычников
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
0
17
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#смешные#добрые видео#прикольные#Россия#милота#фотографии#прикол
#фото#животные#подборка#кино#история#Разное#в мире#настроение#Ynews#праздник
#интересно#забавно#картинки#СССР#новости#Жизнь#комментарии#позитив#новый год#страна

На что жалуетесь?

Вернуться