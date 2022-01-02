Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется!

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Решил житель Хабаровска порадовать себя, любимого красивым фейерверком. Но на улице было зябко, а морозить руки, поджигая фитиль, ой как не хотелось.
Решил мужчина сделать все приготовления заранее, ещё у лифта. Поджёг свою коробочку с салютом и неспешно направился к выходу.
Вот только взрываться творение китайских мастеров начало уже в тамбуре подъезда. Любитель ярких впечатлений получил залп салюта в лицо и с невозмутимым видом удалился прочь.
Вот только взрываться творение китайских мастеров начало уже в тамбуре подъезда. Любитель ярких впечатлений получил залп салюта в лицо и с невозмутимым видом удалился прочь.
Ну, зато на улицу вышел эффектно!
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Всякий знает что фейерверки , да ещё в таком количестве нужно поджигать не в подъезде,а сразу в лифте как только войдёшь и закроются двери на девятом,а ты едешь на первый.
А прикинь : стоишь возле падика с девушкой которую ты добивался весь год,обсуждаете ваш предстоящий "тет-а-тет" и тут такой перец из подъезда выкатывается весь в огне и взрывах ! И ему отрывает башку и кишки летят !
И вы с девушкой переглядывались и такие : а пошли-ка отсюда. Ну его нахер.
И она :
- Да. Пойдём. (Зевает)Поздо уже.
Кто-то отвязал от батареи и вот результат.