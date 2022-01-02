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В семье главное честность

В семье главное честность (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   анекдот   видео   жена   забавно   любовница   муж   
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Старый анекдот, но исполнение неплохое.

Отлично сыграли оба актёра!

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Метки: Юмор   анекдот   видео   жена   забавно   любовница   муж   
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5  комментариев
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833
Mixan 2 часа назад
Я свою жену всегда так подкалываю на вопрос куда пошел, или где был ..Отвечаю коротко "У бдядеей " хе хе !!!!! Злилась сильно !!!!!!
Как по другому еще с женщинами ? Начнешь правду говорить ,не верит!!!!
А так коротко и вопросов больше НЕТ ! Не пытайтесь это повторить мужики ,тут подход нужен тонкий и чтобы жена главное имела чувство юмора ..ИНАЧЕ будут серьезные последствия
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Комментарий удален. Причина: флуд
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252
Basin Полчаса назад
мой ответ на вопрос жены :"куда я иду?" -"по бл*дям"
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