В семье главное честность

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На что жалуетесь?
Как по другому еще с женщинами ? Начнешь правду говорить ,не верит!!!!
А так коротко и вопросов больше НЕТ ! Не пытайтесь это повторить мужики ,тут подход нужен тонкий и чтобы жена главное имела чувство юмора ..ИНАЧЕ будут серьезные последствия