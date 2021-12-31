В Санкт-Петербурге очевидцы с помощью ковра спасли парня от пожара

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Сотрудники и посетители ресторана случайно примерили на себя роли супергероев.
На третьем этаже дома №46 на проспекте Стачек загорелась квартира, прямо над помещением ресторана Токио City. Из-за сильного огня находившийся там парень оказался отрезанным от дверей, и единственный путь к спасению лежал через балкон. Именно там его и увидели посетители заведения, вышедшие подышать свежим воздухом.
Пока ехали спасатели и пожарные, неравнодушные граждане, призвав на помощь сотрудников ресторана и прихватив с собой ковер из заведения, поймали погорельца, которому удалось по водосточной трубе перебраться на рекламную вывеску.
17 человек и 4 машины почти два часа тушили пожар на 25 квадратах. Повезло, что в квартире больше никого не было, а у парня на фоне стресса активизировались суперспособности.
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Метки: Ковер видео пожар ресторан санкт-петербург
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