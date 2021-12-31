FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 53 поста • 5 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
В Санкт-Петербурге очевидцы с помощью ковра спасли парня от пожара

В Санкт-Петербурге очевидцы с помощью ковра спасли парня от пожара (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 декабря 2021 14:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ковер   видео   пожар   ресторан   санкт-петербург   
501
1
2
Сотрудники и посетители ресторана случайно примерили на себя роли супергероев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ковер   видео   пожар   ресторан   санкт-петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
fraxinus Час назад
Нормально по трубе слез.

А что так сильно горит? Склад пиломатериалов с красками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме «Ёлочка, гори!»: питерские пожарные водили хоровод вокруг елки «Ёлочка, гори!»: питерские пожарные водили хоровод вокруг елки В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента» В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента» Работники ресторана зажигают на кухне Работники ресторана зажигают на кухне Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23872



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
6
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе
0
34
Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
27
Смешные и добрые видео
Много питбулей не бывает
0
6
Много питбулей не бывает
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время интересных фактов
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#новый год#в мире#Ynews#приколы#аварии#настроение#природа#фильм
#фото#животные#прикол#подборка#кино#смешные#Китай#СССР#Россия#красота
#интересно#факты#люди#картинки#новости#история#комментарии#добрые видео#интересное#дети

На что жалуетесь?

Вернуться