Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию

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Возвращавшийся домой после празднования Нового года житель Одессы столкнулся с агрессивно настроенными парнями. Нетрезвым молодым людям показалось, что автор снимает их и они спровоцировали конфликт.
Пишет автор:
«Шёл после НГ домой, снимал видос другу, что дошёл без приключений - но не тут-то было, ведь это Одесса»
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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