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Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию

Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 09:53
Метки: Украина   видео   конфликт   одесса   пьяный   
1026
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Возвращавшийся домой после празднования Нового года житель Одессы столкнулся с агрессивно настроенными парнями. Нетрезвым молодым людям показалось, что автор снимает их и они спровоцировали конфликт.

Пишет автор:

«Шёл после НГ домой, снимал видос другу, что дошёл без приключений - но не тут-то было, ведь это Одесса»

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Украина   видео   конфликт   одесса   пьяный   
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9  комментариев
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844
Mixan Час назад
Тоже второго января шел ночью домой и взади какой то орал мне ..Сразу решил , приблизится буду бить первым ,чтобы наповал !
Руки разминать начал ..Чувак что то почувствовал видать отстал
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19k
Luc72 2 минуты назад
Во времена "войн `район на район`", в 80-е, в Поволжье (а это "эпицентр" тех веяний
).
Парниша проводил девчонку, шел домой, был на чужой территории (вдвоем не трогали, пока провожал, табу). Окружили...
- Ну лана, сейчас только обувь сниму...
Всем интересно стало, как парниша будет Брюса Ли изображать против толпы, отпустили его (до этого держали за одежду, чтобы не побежал).
Парниша снял кроссовки, взял их в руки и... Быстро побежал в носках в даль, теперь то его никто не держал...
, "Я свобод-е-е-е-н!!!"...
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717
Максим Максимов Полчаса назад
мужик нарвался на обдолбаных нациков-щеневмерликов и правильно сделал, что "заперчил" педерастов
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39
Капитан ФСБ 51 минуту назад
Как фильм без оконцовки.дальше сами додумывайте.ваще не интересно.нафиг такое выкладывать
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21
dot Час назад
таких [мат] хватает везде
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