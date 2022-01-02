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В Свердловской области ночью загорелся жилой дом

В Свердловской области ночью загорелся жилой дом (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 января 2022 10:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: возгорание   горит дом   есть пострадавшие   пожар   свердловская область   эвакуация при пожаре   
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Возгорание случилось в городе Сухой Лог в здании на Милицейской улице. Два человека пострадали.
Спасатели эвакуировали всех жильцов, а профилакторий "Сосновый Бор" открыл временный ночлег для тех, кому некуда пойти. В общей сложности эвакуировано 40 человек. Два человека отравились угарным газом, сейчас они госпитализированы. Причину возгорания пока не удалось установить. "Поступило сообщение о пожаре по ул. Милицейской в г.Сухом Логе. На площади 500 кв. м горит чердачное перекрытие и 4 квартиры в 3-этажном многоквартирном жилом доме", - говорится в сообщении МЧС.
Работа пожарных осложнилось тем, что часть здания состоит из деревянного перекрытия и есть большие пустоты между ними, однако пожар удалось полностью ликвидировать. В тушении возгорания участвовало 27 спасателей.

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Метки: возгорание   горит дом   есть пострадавшие   пожар   свердловская область   эвакуация при пожаре   
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Максим Максимов Час назад
город оправдал своё название.
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Nika
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