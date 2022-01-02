В Свердловской области ночью загорелся жилой дом

Спасатели эвакуировали всех жильцов, а профилакторий "Сосновый Бор" открыл временный ночлег для тех, кому некуда пойти. В общей сложности эвакуировано 40 человек. Два человека отравились угарным газом, сейчас они госпитализированы. Причину возгорания пока не удалось установить. "Поступило сообщение о пожаре по ул. Милицейской в г.Сухом Логе. На площади 500 кв. м горит чердачное перекрытие и 4 квартиры в 3-этажном многоквартирном жилом доме", - говорится в сообщении МЧС.