Неудачная попытка потушить горящее масло водой

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Работающий в общепите парень увидел кастрюлю, в которой начался масляный пожар и решил его потушить. Однако вместо того, чтобы выключить плиту и накрыть кастрюлю крышкой, герой видео принес воды и вылил её на горящее масло.
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Метки: видео люди масло пожар слабоумие и отвага
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