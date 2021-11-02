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Неудачная попытка потушить горящее масло водой

Неудачная попытка потушить горящее масло водой (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 08:57
Метки: видео   люди   масло   пожар   слабоумие и отвага   
602
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Работающий в общепите парень увидел кастрюлю, в которой начался масляный пожар и решил его потушить. Однако вместо того, чтобы выключить плиту и накрыть кастрюлю крышкой, герой видео принес воды и вылил её на горящее масло.
Камера наблюдения запечатлела очередного любителя тушить горящее масло водой.

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Метки: видео   люди   масло   пожар   слабоумие и отвага   
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36k
Alex Час назад
Говорили же в школе, учи химию )
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7k
Dabus 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Алексей Куликов 16 минут назад
Красиво!
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36k
Лесли 🥰 51 минуту назад
Этот идиот че испепелился??)))))
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17k
Serg2001 Час назад
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106k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Уж сколько раз твердили миру...
Нет мозгов - считай калека.
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28k
АнтонПолднев Час назад
Роликов прибавляется, идиотов не убавляется...
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1k
gizmo gizmo Час назад
сколько раз смотрю - ни как не пойму, вроде и не в панике месье, ну как такую идиотию творить можно? Может не знал что в кастрюльке масло?
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