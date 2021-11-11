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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 13 постов • 1 подписчик подписаться
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Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле

Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 10:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Печора   Россия   видео   дети   пожар   происшествие   спасение   
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В российском городе Печора 24-летний отец оставил своего спящего ребенка в запертом автомобиле, а сам отправился в столовую неподалеку. Парень решил не будить малыша и оставил транспортное средство заведенным, чтобы ему было тепло. К несчастью, через какое-то время автомобиль загорелся.
Cейчас ребенок находится в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей. Вот что рассказал полицейским отец мальчика, который, кстати, сам работает пожарным:

"Я на машине отвёз супругу на пригородный поезд, чтобы ей добраться на работу. Ребёнка взяли с собой, так как он находился на больничном, не с кем было оставить. После того как я посадил жену на поезд, я с сыном поехал забрать своего брата. Поехали в ТЦ "Урал". По пути заехали в столовую "Семь тарелок". Ребёнок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут.

После того как вышел на улицу, увидел возле моего авто пожарную машину. Я крикнул пожарным, что в машине ребёнок, и обратил внимание, что стекло в машине всё чёрное. Я открыл боковую дверь и стал вытаскивать своего сына. Ребёнок спал, лицо в копоти. Я его разбудил, он был в сознании. Вызвали скорую, но не дождались и поехали на пожарной машине. Встретили скорую и пересели. Врач сообщил, что у ребёнка ожоги третьей степени.

За рулём я находился в трезвом состоянии. Чтобы кто-то кричал в столовой по поводу пожара в машине, я не слышал"

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Метки: Печора   Россия   видео   дети   пожар   происшествие   спасение   
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7k
Позитив 3 часа назад
пипец... здоровья малышу!!!
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1k
Vasiliy 40 минут назад
Стечение обстоятельств? - да. Но один жирный косяк присутствует, нельзя закрывать автомобиль с кем-то внутри, всегда должна быть возможность покинуть автомобиль
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
"Я взял себе покушать, брат не ел"

Вопрос - почему бы брата не оставить в машине?
И второй вопрос - КАК МОЖНО ОСТАВИТЬ РЕБЕНКА В МАШИНЕ, КОГДА ТЫ ЭТУ МАШИНУ НЕ ВИДИШЬ???
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7k
Игорь 3 часа назад
а до приезда пожарных никто не мог стекла разхерачить?
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867
Злодей 3 часа назад
Какое в жоу оставление в опасности. Это одно из самых неудачных стечений обстоятельств. Надеюсь с мелким всё ок. Странные люди - если бы я увидел,что машина дымит или горит, первое,что бы я сделал это выбил стекло что бы узнать, нет ли там кого.
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5k
Ruk 3 часа назад
уголовное дело... ну и законы...
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17k
DeniZZka 3 часа назад
Меня бы жена за такое убила.
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