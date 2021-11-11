Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле

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В российском городе Печора 24-летний отец оставил своего спящего ребенка в запертом автомобиле, а сам отправился в столовую неподалеку. Парень решил не будить малыша и оставил транспортное средство заведенным, чтобы ему было тепло. К несчастью, через какое-то время автомобиль загорелся.
Cейчас ребенок находится в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей. Вот что рассказал полицейским отец мальчика, который, кстати, сам работает пожарным:
"Я на машине отвёз супругу на пригородный поезд, чтобы ей добраться на работу. Ребёнка взяли с собой, так как он находился на больничном, не с кем было оставить. После того как я посадил жену на поезд, я с сыном поехал забрать своего брата. Поехали в ТЦ "Урал". По пути заехали в столовую "Семь тарелок". Ребёнок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут.
После того как вышел на улицу, увидел возле моего авто пожарную машину. Я крикнул пожарным, что в машине ребёнок, и обратил внимание, что стекло в машине всё чёрное. Я открыл боковую дверь и стал вытаскивать своего сына. Ребёнок спал, лицо в копоти. Я его разбудил, он был в сознании. Вызвали скорую, но не дождались и поехали на пожарной машине. Встретили скорую и пересели. Врач сообщил, что у ребёнка ожоги третьей степени.
За рулём я находился в трезвом состоянии. Чтобы кто-то кричал в столовой по поводу пожара в машине, я не слышал"
"Я на машине отвёз супругу на пригородный поезд, чтобы ей добраться на работу. Ребёнка взяли с собой, так как он находился на больничном, не с кем было оставить. После того как я посадил жену на поезд, я с сыном поехал забрать своего брата. Поехали в ТЦ "Урал". По пути заехали в столовую "Семь тарелок". Ребёнок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут.
После того как вышел на улицу, увидел возле моего авто пожарную машину. Я крикнул пожарным, что в машине ребёнок, и обратил внимание, что стекло в машине всё чёрное. Я открыл боковую дверь и стал вытаскивать своего сына. Ребёнок спал, лицо в копоти. Я его разбудил, он был в сознании. Вызвали скорую, но не дождались и поехали на пожарной машине. Встретили скорую и пересели. Врач сообщил, что у ребёнка ожоги третьей степени.
За рулём я находился в трезвом состоянии. Чтобы кто-то кричал в столовой по поводу пожара в машине, я не слышал"
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По предварительным данным, автомобиль мог загореться из-за того, что «коротнул» FM-модулятор в прикуривателе.
На отца завели уголовное дело. Он проходит по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
На отца завели уголовное дело. Он проходит по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
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Вопрос - почему бы брата не оставить в машине?
И второй вопрос - КАК МОЖНО ОСТАВИТЬ РЕБЕНКА В МАШИНЕ, КОГДА ТЫ ЭТУ МАШИНУ НЕ ВИДИШЬ???