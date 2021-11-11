Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле

В российском городе Печора 24-летний отец оставил своего спящего ребенка в запертом автомобиле, а сам отправился в столовую неподалеку. Парень решил не будить малыша и оставил транспортное средство заведенным, чтобы ему было тепло. К несчастью, через какое-то время автомобиль загорелся.

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"Я на машине отвёз супругу на пригородный поезд, чтобы ей добраться на работу. Ребёнка взяли с собой, так как он находился на больничном, не с кем было оставить. После того как я посадил жену на поезд, я с сыном поехал забрать своего брата. Поехали в ТЦ "Урал". По пути заехали в столовую "Семь тарелок". Ребёнок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут.



После того как вышел на улицу, увидел возле моего авто пожарную машину. Я крикнул пожарным, что в машине ребёнок, и обратил внимание, что стекло в машине всё чёрное. Я открыл боковую дверь и стал вытаскивать своего сына. Ребёнок спал, лицо в копоти. Я его разбудил, он был в сознании. Вызвали скорую, но не дождались и поехали на пожарной машине. Встретили скорую и пересели. Врач сообщил, что у ребёнка ожоги третьей степени.



За рулём я находился в трезвом состоянии. Чтобы кто-то кричал в столовой по поводу пожара в машине, я не слышал" Cейчас ребенок находится в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей. Вот что рассказал полицейским отец мальчика, который, кстати, сам работает пожарным:"Я на машине отвёз супругу на пригородный поезд, чтобы ей добраться на работу. Ребёнка взяли с собой, так как он находился на больничном, не с кем было оставить. После того как я посадил жену на поезд, я с сыном поехал забрать своего брата. Поехали в ТЦ "Урал". По пути заехали в столовую "Семь тарелок". Ребёнок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут.После того как вышел на улицу, увидел возле моего авто пожарную машину. Я крикнул пожарным, что в машине ребёнок, и обратил внимание, что стекло в машине всё чёрное. Я открыл боковую дверь и стал вытаскивать своего сына. Ребёнок спал, лицо в копоти. Я его разбудил, он был в сознании. Вызвали скорую, но не дождались и поехали на пожарной машине. Встретили скорую и пересели. Врач сообщил, что у ребёнка ожоги третьей степени.За рулём я находился в трезвом состоянии. Чтобы кто-то кричал в столовой по поводу пожара в машине, я не слышал" × ×