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Опасный транспорт: как горит электросамокат

Опасный транспорт: как горит электросамокат (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 10:33
Метки: аккумулятор   видео   возгорание   пожар   электросамокат   
552
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Мужчина запечатлел возгорание неисправного аккумулятора электросамоката. Модное транспортное средство внезапно начало дымиться, а затем его охватило пламя.

Источник:

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Метки: аккумулятор   видео   возгорание   пожар   электросамокат   
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
"Ебэнти бога матиебен...матерь"
И ведь все понятно
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69
Михаил Андреев 41 минуту назад
Один фиг двс не горят и все об этом знают (сарказм бл...ть)

А помочь не приобретать эл.хрень помогут только заоблачные ценники.
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2k
Сергей 41 минуту назад
Вот это помножить примерно на 100, и получим как выгорает электромобиль... Вместе с гаражом и домом походу...
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3k
Outcast 58 минут назад
Слишком дешево и фейерверк маловат.
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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2k
Nyash 2 часа назад
и что вам не нравится? самокат с электроподогревом. А вы попробуйте зимой покататься на самокате зимой, ноги отморозите. А это новая модель с подогревом.
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0
tutu 2 часа назад
чехи что ль?)
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