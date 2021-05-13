Опасный транспорт: как горит электросамокат

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Мужчина запечатлел возгорание неисправного аккумулятора электросамоката. Модное транспортное средство внезапно начало дымиться, а затем его охватило пламя.
Видео, которое может помочь побороть тягу к покупке электросамоката.
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И ведь все понятно
А помочь не приобретать эл.хрень помогут только заоблачные ценники.
Так может сгореть всё, что имеет в себе литий-ионные аккумуляторы.
Пару примеров не про Теслу, чтоб вы на говно не исходили. Про взрывающиеся телефоны только дурак не слышал.