Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме

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В США отправившийся на пробежку мужчина заметил дом, из окон которого валил дым. Он связался через видеозвонок с отсутствовавшей домовладелицей, и с её разрешения вошел в жилище.
Убедившись, что задымление и правда есть, женщина дала бегуну код от двери и позволила войти в дом. Домовладелица сообщила мужчине, что в жилище находятся несколько её питомцев: две таксы, кролик и кошка. Незнакомец нашел всех животных и отнёс их в безопасное место.
Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. Мужчина снискал благодарность хозяйки животных и стал героем новостей.
Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. Мужчина снискал благодарность хозяйки животных и стал героем новостей.
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