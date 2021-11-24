Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме

Убедившись, что задымление и правда есть, женщина дала бегуну код от двери и позволила войти в дом. Домовладелица сообщила мужчине, что в жилище находятся несколько её питомцев: две таксы, кролик и кошка. Незнакомец нашел всех животных и отнёс их в безопасное место.



Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. Мужчина снискал благодарность хозяйки животных и стал героем новостей.