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Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме

Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 09:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   в мире   видео   добро   животные   пожар   спасение   сша   
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В США отправившийся на пробежку мужчина заметил дом, из окон которого валил дым. Он связался через видеозвонок с отсутствовавшей домовладелицей, и с её разрешения вошел в жилище.
Убедившись, что задымление и правда есть, женщина дала бегуну код от двери и позволила войти в дом. Домовладелица сообщила мужчине, что в жилище находятся несколько её питомцев: две таксы, кролик и кошка. Незнакомец нашел всех животных и отнёс их в безопасное место.

Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. Мужчина снискал благодарность хозяйки животных и стал героем новостей.

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Метки: Ynews   в мире   видео   добро   животные   пожар   спасение   сша   
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2  комментария
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17k
Александр 2 часа назад
А был бы чёрным, спас бы телек.
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Majul Час назад
Молодец мужик.
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Mr.Adamson

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