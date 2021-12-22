Курьер спрятал доставленный товар, чтобы его не украли

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С каждым днём в США появляется всё больше людей, которые живут за счет кражи посылок у добропорядочных граждан. Сотрудники курьерских служб хорошо знакомы с этой проблемой и нередко помогают жителям.
Сотрудник курьерской службы спрятал доставленный товар за мусорными контейнерами от любопытных глаз случайных прохожих.
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