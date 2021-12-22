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Курьер спрятал доставленный товар, чтобы его не украли

Курьер спрятал доставленный товар, чтобы его не украли (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 10:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Посылка   видео   интересно   курьер   помощь   сша   
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С каждым днём в США появляется всё больше людей, которые живут за счет кражи посылок у добропорядочных граждан. Сотрудники курьерских служб хорошо знакомы с этой проблемой и нередко помогают жителям.
Сотрудник курьерской службы спрятал доставленный товар за мусорными контейнерами от любопытных глаз случайных прохожих.

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Метки: Посылка   видео   интересно   курьер   помощь   сша   
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30k
ACU900 50 минут назад
Все, теперь буду знать где искать что-то ценное
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11k
Majul Полчаса назад
Современные реалии, не более... А то всякие "угнетенные" подумают, что им что-то не додали и заберут себе, а то чего это они себе заказывают, а нам бесплатно не дают. Ишь, угнетатели проклятые
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