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Компании пока мало понимают, как остановить такое мародерство в рамках закона.
А в России спокойно такие роботы ездят, люди ещё помогают им подняться в труднодоступных местах.
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Метки: Видео США доставка курьер мародерство неадекваты разбой робот
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поймайте одного марадера и публично ему 50 ударов плетью в нагрузку срок лет на 10 с полной конфискацией
Кто-кто? ЛЮДИ?!
А стоп, это же США...