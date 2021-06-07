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Такой разный подход к работе

Такой разный подход к работе (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 08:57
Метки: fedex   usps   видео   доставка   курьер   почта   сша   
12753
1
1
Установленная на входе в частный дом камера запечатлела курьера логистической частной компании FedEx и сотрудника почтовой службы США (USPS), доставляющих посылки. В опубликованном в сети видео можно увидеть абсолютно разный подход людей к выполнению своих рабочих обязанностей.

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Метки: fedex   usps   видео   доставка   курьер   почта   сша   
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57  комментариев
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4k
Иван 8 часов назад
Ну так первый почтальон ж*нщина.
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920
zu4ara 2 минуты назад
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209
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
Что ещё от лесбы ожидать?
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523
Дед Мазай 53 минуты назад
Мужик - хитрый, свою посылочку другими прикрыл. Будут красть - есть шанс, что до его посылки дело не дойдёт :)
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1k
Maxim 57 минут назад
Причём тут какая-то из почтовых служб, или пол?
Просто есть люди мудаки по жизни, есть нормальные. Видео лишь демонстрирует эти две категории, а остальное в общем случае уже лишь совпадения.
Чтобы на этом выстроить систему, недостаточно этого одного видео.
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
Яркий пример победы феминизма))
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35
Альжан Сусумбаев Роман Гамзалиев 39 минут назад
что это ферменизм
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9k
Star Link Час назад
Давно секаса не было, вот и результат.
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2k
Mellivora Час назад
Мля, так оставлять посылки у дверей на улице это тоже самое если бы они просто бросили на улице.
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272
Внезапно я Mellivora 54 секунды назад
А так и оставляют. Вплоть до айпадов и больших телевизоров. Есть те, кто пытается «выпасаться» на этом, но в целом это совершенно обычная практика.
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Жалобу на службу доставки оформить не судьба?
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−89
ковид десидент 3 часа назад
1ый это русский?
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3k
vorkuta-72 3 часа назад
Везде и среди всех есть люди.
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7k
Vampire 3 часа назад
Ни разу не удивлён.
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1k
zenon 3 часа назад
Так первый был не полностью созревшая самка, которая токо с дерева упала. А второй уже взрослый человек у которого не только на работе, но и дома всё в порядке. При учёбе на токаря у меня был учитель токарь-скоростник. Так он сказал в нашем деле самое главное порядок. Откуда взял на то же место поставь. Мне уже более 70, а наука осталась.
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235
Алексей 4 часа назад
Сразу видно мексиканец дорожит своей работой.
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−42
vova old 4 часа назад
это вы ещё UPS не видели. FedEx и usps в общем-то одна организация
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470
Константин ****** vova old 2 часа назад
Да нам воооообще похер.
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93
viktor-chikalev vova old 39 минут назад
USPS - почта, FedEx - доставщики. По пиндостану - пофигу, а у нас разница особенно остро будет ощущаться на таможне, когда заказал доставку не той контрой на бужуйском сайте.
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272
Внезапно я vova old 12 секунд назад
Да прям. Это не от компании зависит, а от конкретного человека.
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88k
сапер Водичка 4 часа назад
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91
Ярослав Мовчун 4 часа назад
Женщины....
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21
Alexander S 4 часа назад
Она манду потом почесала свою?
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−159
Андрей Васильев 4 часа назад
и так было ясно, что баба- худшая половина человечества
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4k
aleksei 4 часа назад
Даже не удивлен, первая - женщина, которая считает, что все ей должны и вообще она работает временно, пока за ней едет прЫнц на белом Camaro
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5k
evenSeven 5 часов назад
"Кадры решают все" (с)
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