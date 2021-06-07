Такой разный подход к работе

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Установленная на входе в частный дом камера запечатлела курьера логистической частной компании FedEx и сотрудника почтовой службы США (USPS), доставляющих посылки. В опубликованном в сети видео можно увидеть абсолютно разный подход людей к выполнению своих рабочих обязанностей.
Разный подход к работе и хорошее воспитание.
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Просто есть люди мудаки по жизни, есть нормальные. Видео лишь демонстрирует эти две категории, а остальное в общем случае уже лишь совпадения.
Чтобы на этом выстроить систему, недостаточно этого одного видео.