Спасение оленя со льда замерзшего водоема

В штате Висконсин, США, олень решил перейти по замерзшему водоему на другой берег, однако очень скоро его ноги начали разъезжаться на скользком льду. К счастью, животное обнаружил мужчина и помог выбраться.
Во время спасательной операции олень вел себя на удивление спокойно.
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