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Спасение оленя со льда замерзшего водоема

Спасение оленя со льда замерзшего водоема (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 09:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   льды   озеро   олени   спасение   сша   
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В штате Висконсин, США, олень решил перейти по замерзшему водоему на другой берег, однако очень скоро его ноги начали разъезжаться на скользком льду. К счастью, животное обнаружил мужчина и помог выбраться.

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Метки: видео   животные   интересно   льды   озеро   олени   спасение   сша   
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Ivan Час назад
Ну ты олень и лось...
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Izrin Maria Полчаса назад
Интересные у мужика шиповки на ботинках.
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Picard

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