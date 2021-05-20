Поездка по одному из самых опасных районов Лос-Анджелеса днем

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Короткая, но яркая поездка по району огромного города Лос-Анджелеса, именуемого Южным, а чаще Южным Централом. Колоритные персонажи прилагаются.
Улица Фигероа (Figueroa Street).
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