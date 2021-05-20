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Поездка по одному из самых опасных районов Лос-Анджелеса днем

Поездка по одному из самых опасных районов Лос-Анджелеса днем (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 12:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   видео   город   интересно   поездка   район   сша   
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Короткая, но яркая поездка по району огромного города Лос-Анджелеса, именуемого Южным, а чаще Южным Централом. Колоритные персонажи прилагаются.

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Метки: Лос-Анджелес   видео   город   интересно   поездка   район   сша   
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1k
Иван Час назад
Отвратительное качество видео
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3k
Max Lu 2 минуты назад
ну ходят прост*тутки. такие районы есть везде. конечно не хорошие районы, но есть такие. лет 15 назад была такая же картина в деревнях и городах чехии на границе
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Олег 4 минуты назад
Тема сисег не раскрыта - неясно, выбрал таки себе регик деваху, или нет?
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6k
DZEN 24 минуты назад
GTA новая что-ли вышла?
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7k
bum-bum Полчаса назад
как в родном Лос Сантосе!!!
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1k
Алексей Заг 45 минут назад
Ну что могу сказать, погода хорошая.
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4k
KonstantinLeirov 53 минуты назад
А в чем опасность? В виляющих задницами женщинах?
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2k
Kungs Час назад
Обезьяны там тоже в качестве проституток? Вероятно, для таких же обезьян?
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7k
bum-bum Час назад
ооо. шлюхи как в GTA!!!
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41
Павел Каталкин Час назад
Дороги яма на яме и мусор везде. Путин остановись.)))))
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