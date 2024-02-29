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Как Гарик Харламов к экстрасенсу ходил

Как Гарик Харламов к экстрасенсу ходил

Автор:
29 февраля 2024 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Гарик Харламов   Юмор   панические атаки   совет   экстрасенс   
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Российский комик, телеведущий и актёр Гарик Харламов признался, что после 30 лет у него начались внезапные панически атаки. Желая избавиться от них юморист пошёл к экстресенсу, победившему в популярном шоу.

Гарик Харламов рассказал о своем опыте обращения к экстрасенсу.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Гарик Харламов   Юмор   панические атаки   совет   экстрасенс   
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3  комментария
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14k
Ser 2 часа назад
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SolomonA 54 минуты назад
Пусть лучше к Малышевой сходит полечиться...
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