Как Гарик Харламов к экстрасенсу ходил

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Российский комик, телеведущий и актёр Гарик Харламов признался, что после 30 лет у него начались внезапные панически атаки. Желая избавиться от них юморист пошёл к экстресенсу, победившему в популярном шоу.
Гарик Харламов рассказал о своем опыте обращения к экстрасенсу.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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