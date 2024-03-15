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Новый вид мошенничества: звонок по видеосвязи из "Сбербанка"

Новый вид мошенничества: звонок по видеосвязи из "Сбербанка"

Автор:
15 марта 2024 09:03
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Сбербанк   аферисты   видеозвонок   звонят мошенники   мошенники   
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Аферисты не сидят на месте, придумывая новые схемы развода.

Женщине позвонили якобы из Сбербанка. Однако звонок шёл по видеосвязи, и она сразу почувствовала, что тут что-то не так. Абонент подозревает, что мошенники пытаются воспользоваться её биометрическими данными, после чего спокойно войдут в личный кабинет банка. Примечательно, что после того как женщина отключила видеосвязь, разговор тут же прервался.


Судя по тому, что до сих пор находятся люди, которые верят в "сотрудников Сбербанка", регулярно обзванивающих клиентов, эта уловка наверняка тоже сработает на ком-то из легковерных.

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Метки: Видео   Сбербанк   аферисты   видеозвонок   звонят мошенники   мошенники   
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3  комментария
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Alex 39 минут назад
Я по видео с друзьями и подругами разговариваю чрезвычайно редко, а уж с чужими это абсолютно исключено...
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47k
Игорь Полчаса назад
Мне сегодня пришло письмо от адвоката, что мне какой-то родственник из США оставил миллионы. А Вы про про "сотрудников Сбербанка" пишите...
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