Новый вид мошенничества: звонок по видеосвязи из "Сбербанка"

Женщине позвонили якобы из Сбербанка. Однако звонок шёл по видеосвязи, и она сразу почувствовала, что тут что-то не так. Абонент подозревает, что мошенники пытаются воспользоваться её биометрическими данными, после чего спокойно войдут в личный кабинет банка. Примечательно, что после того как женщина отключила видеосвязь, разговор тут же прервался.