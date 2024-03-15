Новый вид мошенничества: звонок по видеосвязи из "Сбербанка"

Аферисты не сидят на месте, придумывая новые схемы развода.
Женщине позвонили якобы из Сбербанка. Однако звонок шёл по видеосвязи, и она сразу почувствовала, что тут что-то не так. Абонент подозревает, что мошенники пытаются воспользоваться её биометрическими данными, после чего спокойно войдут в личный кабинет банка. Примечательно, что после того как женщина отключила видеосвязь, разговор тут же прервался.
Источник:
Судя по тому, что до сих пор находятся люди, которые верят в "сотрудников Сбербанка", регулярно обзванивающих клиентов, эта уловка наверняка тоже сработает на ком-то из легковерных.
Источник:
- Юморист Гарик Харламов и телефонный мошенник. Часть 2
- "Просто умрите, твари!": телефонный разводила вышел из образа, получив остроумный ответ на вопрос
- Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником
- Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников
- Забавно отшила мошенников