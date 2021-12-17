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Пенсионер честно оценил шторы в своем новом доме

Пенсионер честно оценил шторы в своем новом доме (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дом   отец   пенсионер   прикол   шторы   
1452
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Автор видео уже несколько лет строит дом отцу и уже перешел к финальным штрихам. Мужчина не забывает советоваться с родственником и во время записи видеоролика решил узнать, как ему новые шторы. Пенсионер дал короткий и предельно честный ответ на его вопрос.
Сказал как отрезал. Зато честно.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дом   отец   пенсионер   прикол   шторы   
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5k
au3 3 часа назад
Шторы Г... Видео тоже.
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22k
Inter 7 минут назад
и накуя нам это ??
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19k
Luc72 19 минут назад
Ну... Немного в пол, НЕМНОГО, были модны в начале 2000-х, сейчас не знаю. Тогда сестра у жены в салоне штор работала.
Но не в этом интерьере и не такие, даже если бы они подходили по длине, все равно никак.
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11k
Taximaxi 42 минуты назад
Дом -развалюха ,
И шторы -говно,
Ждут в пансионате,
Дедулю давно.
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128
Мурчелло 47 минут назад
не в этом Якубеня сосиску уронила?
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6k
klop Час назад
Есть те кто сидят и пирдят в диван жалуесь в каких халупах живут пенсионеры, а есть те кто просто идут и строят им дом.
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5k
Tim_G Час назад
Коротковаты самую малость...
Пол помыть не достанут по всей комнате...
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14k
Александр 2 часа назад
А чё, нормальная реакция пожилого человека на навязанные ему, без его согласия, предметы интерьера...
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5k
Максим 3 часа назад
Занимательное видео. Интернет взорван? Ждать перебоев?
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