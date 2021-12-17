Пенсионер честно оценил шторы в своем новом доме

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Автор видео уже несколько лет строит дом отцу и уже перешел к финальным штрихам. Мужчина не забывает советоваться с родственником и во время записи видеоролика решил узнать, как ему новые шторы. Пенсионер дал короткий и предельно честный ответ на его вопрос.
Сказал как отрезал. Зато честно.
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И шторы -говно,
Ждут в пансионате,
Дедулю давно.
Пол помыть не достанут по всей комнате...