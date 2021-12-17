Мясное искушение: проверка собак котлетой

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Перед хаски Джагером и мопсом Кузьмичом была поставлена задача: не есть сочную котлету, лежащую в тарелке на столе. До определенного момента оба питомца блестяще справлялись с испытанием.
Если бы озвучка из передачи "Сам себе режиссёр" добралась до видеороликов в интернете.
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