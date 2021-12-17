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Мясное искушение: проверка собак котлетой

Мясное искушение: проверка собак котлетой (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   
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Перед хаски Джагером и мопсом Кузьмичом была поставлена задача: не есть сочную котлету, лежащую в тарелке на столе. До определенного момента оба питомца блестяще справлялись с испытанием.
Если бы озвучка из передачи "Сам себе режиссёр" добралась до видеороликов в интернете.

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Метки: Юмор   видео   животные   прикол   
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11k
Majul Полчаса назад
Столько вины сразу в глазах )
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1k
Хансон Абадир 20 минут назад
хитрая жопа
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