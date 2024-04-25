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Скетч о мужчине, случайно подслушавшем разговор незнакомой парочки в ресторане. Смешное и актуальное видео на злобу дня.
Вынь да положь Николая!
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно…
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Метки: Comedy Club Видео Гарик Харламов Екатерина Шкуро Юмор демографический кризис демография тимур батрутдинов
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