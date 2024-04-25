Эксперимент «Вселенная 25». Как создание настоящего рая закончилось катастрофой

Ученый решил построить для мышей настоящий рай на Земле и посмотреть, как будет развиваться общество, у которого удовлетворены все потребности и где не надо бороться за жизнь.