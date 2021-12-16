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Девушка, которой не стоит работать официанткой

Девушка, которой не стоит работать официанткой (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 12:22
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   в мире   видео   неуклюжая   официантка   падение   фейл   
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Несколько колоритных падений и других неудач официантки, снятых камерами наблюдения. Хочется верить, что следующим её местом работы не будет склад боеприпасов.
Неуклюжая официантка, которой стоит задуматься о смене сферы деятельности.

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Метки: Девушка   в мире   видео   неуклюжая   официантка   падение   фейл   
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4  комментария
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1k
флоМастер Час назад
такой бурдюк попробуй - уравновесь)))
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Booka1a 20 минут назад
у нее колесики в подошвах что ли?
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5k
pilgrimnl 52 минуты назад
может попробовать обувь сменить
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58k
pynh Час назад
нефиг ибашить на работе
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