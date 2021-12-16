Девушка, которой не стоит работать официанткой

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Несколько колоритных падений и других неудач официантки, снятых камерами наблюдения. Хочется верить, что следующим её местом работы не будет склад боеприпасов.
Неуклюжая официантка, которой стоит задуматься о смене сферы деятельности.
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