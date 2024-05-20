Самокатчик влетел в велосипедиста во время велофестиваля

Участие было бесплатным, использовать для пробега можно было только свои велосипеды. Самокаты, согласно правилам, не допускались.

Однако без альтернативно одарённых не обошлось. Самокатчик воспользовался тем, что дорога была перекрыта и помчал по своим делам. В итоге он не заметил участников заезда и влетел в одного из велосипедистов.