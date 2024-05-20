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Самокатчик влетел в велосипедиста во время велофестиваля

Самокатчик влетел в велосипедиста во время велофестиваля

Автор:
20 мая 2024 09:38
Метки: Велосипедист   Видео   Москва   происшествие   самокатчик   столкновение   
1278
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18 мая в Москве прошел организованный весенний велофестиваль. К сожалению, не обошлось без происшествий. Самокатчик умудрился не заметить колонну участников заезда на Садовом кольце и врезался в одного из велосипедистов.

Участие было бесплатным, использовать для пробега можно было только свои велосипеды. Самокаты, согласно правилам, не допускались.

Однако без альтернативно одарённых не обошлось. Самокатчик воспользовался тем, что дорога была перекрыта и помчал по своим делам. В итоге он не заметил участников заезда и влетел в одного из велосипедистов.

Источник:

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Метки: Велосипедист   Видео   Москва   происшествие   самокатчик   столкновение   
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7  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Я надеюсь велосипедисты его там забили его же самокатом.Или просто напомнили что дебил,так как он это наверно забывает так как он дебил.
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17k
ss 2 минуты назад
Они нашли друг-друга!
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31k
Aqueronte 4 минуты назад
Надеюсь что его забанили все операторы самокатов, таким идиотам даже на улицу без сопровождения не стоит выходить.
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17k
jnkbxybr 5 минут назад
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29
Аврашалом Маркович 20 минут назад
В ручках самокатов вделана игла с препаратом, параллизующим мозг. Человек берется за ручки, деятельность мозга блокируется и готово - по улице несётся дебил. То, что среди самокатчиков есть адекватные, говорит о том, что препарат недоработан.
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1k
Михаил Полчаса назад
Очень хочется чтобы его там этим же самокатом вдоль горба, чтоб больше не катался... а что, упал...

Ну и дебил... реально, только полный запрет... это как с макаками, не навести порядок видимо...
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