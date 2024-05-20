Самокатчик влетел в велосипедиста во время велофестиваля

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18 мая в Москве прошел организованный весенний велофестиваль. К сожалению, не обошлось без происшествий. Самокатчик умудрился не заметить колонну участников заезда на Садовом кольце и врезался в одного из велосипедистов.
Участие было бесплатным, использовать для пробега можно было только свои велосипеды. Самокаты, согласно правилам, не допускались.
Однако без альтернативно одарённых не обошлось. Самокатчик воспользовался тем, что дорога была перекрыта и помчал по своим делам. В итоге он не заметил участников заезда и влетел в одного из велосипедистов.
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Ну и дебил... реально, только полный запрет... это как с макаками, не навести порядок видимо...