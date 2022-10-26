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Снос водонапорной башни пошёл не по плану

Снос водонапорной башни пошёл не по плану

Автор:
26 октября 2022 08:42
Метки: Бразилия   башня   в мире   видео   падение   происшествие   
818
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В Бразилии рядовой снос старой водонапорной башни чуть не обернулся трагедией. После взрыва башня упала и покатилась с горы.
К счастью, обошлось без жертв. Во время своего короткого "путешествия" башня раздавила около десяти автомобилей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бразилия   башня   в мире   видео   падение   происшествие   
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6  комментариев
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10k
insaider Час назад
Учились бы у ЦРУ-шников которые башни близнецы сносили,ровно под себя положили,ничего рядом не задев!
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35k
turyst Полчаса назад
Что это за инопланетянка?
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