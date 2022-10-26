Снос водонапорной башни пошёл не по плану

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В Бразилии рядовой снос старой водонапорной башни чуть не обернулся трагедией. После взрыва башня упала и покатилась с горы.
К счастью, обошлось без жертв. Во время своего короткого "путешествия" башня раздавила около десяти автомобилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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