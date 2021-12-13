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Медведи заинтересовались фотографами на дереве в лесу

Медведи заинтересовались фотографами на дереве в лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Канада   видео   животные   интересно   медведи   повезло   фотограф   
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В Канаде мужчины фотографировали птиц на закреплённой на дереве специальной платформе, когда внизу неожиданно появились медведи. Хищники не поделили территорию и начали драться, а затем заметили мужчин и переключили своё внимание на них.
Фотографы не позволили косолапым обитателям леса подняться и спугнули незваных гостей.

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Метки: Канада   видео   животные   интересно   медведи   повезло   фотограф   
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Krasava

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