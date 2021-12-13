Медведи заинтересовались фотографами на дереве в лесу

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В Канаде мужчины фотографировали птиц на закреплённой на дереве специальной платформе, когда внизу неожиданно появились медведи. Хищники не поделили территорию и начали драться, а затем заметили мужчин и переключили своё внимание на них.
Фотографы не позволили косолапым обитателям леса подняться и спугнули незваных гостей.
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