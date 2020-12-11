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Маленький лесоруб за работой

Маленький лесоруб за работой (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 08:41
Сообщество : Животные
Метки: бобр   видео   дерево   животные   интересно   канада   
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О бобрах слышали многие, но не все видели на что способны их челюсти. Житель Канады запечатлел возле города Саскатун бобра, который несколько минут терпеливо грыз дерево.

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Метки: бобр   видео   дерево   животные   интересно   канада   
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3  комментария
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10k
Сибирячка 43 минуты назад
Вот такие милые трудоголики. за зиму запрудили речку и весной половодье затопило полгорода. размыло асфальтированную улицу. теперь вот пришлось насыпать высоченную дамбу, но платину их не тронули.
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BuG 6 секунд назад
Маленький лесоруб за работой
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4k
Михаил 9 минут назад
черные лесорубы!))
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Mr.Adamson

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