Маленький лесоруб за работой

О бобрах слышали многие, но не все видели на что способны их челюсти. Житель Канады запечатлел возле города Саскатун бобра, который несколько минут терпеливо грыз дерево.
Типичные рабочие будни бобра.
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