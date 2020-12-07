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Выходи, поиграем: любопытная рысь забралась на трактор

Выходи, поиграем: любопытная рысь забралась на трактор (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 09:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   канада   рысь   трактор   
881
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Недалеко от города Роки-Маунтин-Хаус, провинция Альберта, Канада, рысь встретила на своем пути трелёвочный трактор (скиддер). Любопытное животное решило изучить технику и порадовало наблюдавшего за ним рабочего красивыми кадрами.

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Метки: видео   животные   интересно   канада   рысь   трактор   
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8  комментариев
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Котёнок совсем!
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2k
Вячеслав Сериков 22 минуты назад
Вот так лапки))) знатная котейка
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71k
Ленина на вас нет Полчаса назад
Рысь хозяйка в тех местах если встретили стойте и не двигайтесь..
Главное без резких движений.. Никто в Канаде не стреляет в рысь..
Рысь хозяйка в тех местах если встретили стойте и не двигайтесь.. Главное без резких движений.. Никто в Канаде не стреляет в рысь..
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22
Михаил 48 минут назад
Морда рыся напомнила одновременно и небритого кота, и свинку.
Не дай бог такое наутро после пьянки увидеть в зеркале.
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526
X Æ A-12 Час назад
Интересно,если погладить, рука останется?
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8k
ScorpionDS Час назад
Наверно с людьми знакома, может с каким-то лесником, иначе не понятно ее беспечное поведение.
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