Выходи, поиграем: любопытная рысь забралась на трактор

Недалеко от города Роки-Маунтин-Хаус, провинция Альберта, Канада, рысь встретила на своем пути трелёвочный трактор (скиддер). Любопытное животное решило изучить технику и порадовало наблюдавшего за ним рабочего красивыми кадрами.
Сколько же грации в её прыжке!
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Главное без резких движений.. Никто в Канаде не стреляет в рысь..
Не дай бог такое наутро после пьянки увидеть в зеркале.