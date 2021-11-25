FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10979 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Яростная схватка медведей в финском лесу

Яростная схватка медведей в финском лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 12:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   медведи   поединок   схватка   финляндия   
660
1
1
Фотограф Вирве Мякиранта запечатлел с близкого расстояния ожесточенный поединок двух взрослых медведей. Хищники сцепились друг с другом, выясняя, чья это территория.
Медведи не поделили территорию и стали выяснять, кто из них главнее и достойнее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   интересно   медведи   поединок   схватка   финляндия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Serg2001 2 часа назад
Один явно борьбой занимался... На 27 и 38 секундах классные броски выведением из равновесия... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS Час назад
Они не территорию, в фотографа делят..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Лесли 🥰 2 часа назад
А мне интересно. Фотограф там под чугунным колпаком сидит?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 2 часа назад
Грозные бойцы. На месте фотографа, звук бы выключил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Anthonyus 2 часа назад
Медведь на заднем плане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Cтрашнее кошки зверя нет Cтрашнее кошки зверя нет Неожиданная встреча с медвежьим семейством Неожиданная встреча с медвежьим семейством Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться Любопытный медвежонок снял уникальное видео в заповеднике Любопытный медвежонок снял уникальное видео в заповеднике Не стоит недооценивать петухов Не стоит недооценивать петухов
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

530567



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
40 примеров отличного дизайна
3
58
40 примеров отличного дизайна
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
3
203
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
14
Автовсячина
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
2
27
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#картинки#кино#Ynews#автомир#приколы#забавно#интересное
#фото#животные#история#дтп#подборка#автомобили#Жизнь#в мире#шоу бизнес#еда
#интересно#факты#ватермарк#новости#Россия#сша#фильм#аварии#авто аварии#кулинария

На что жалуетесь?

Вернуться