Яростная схватка медведей в финском лесу

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Фотограф Вирве Мякиранта запечатлел с близкого расстояния ожесточенный поединок двух взрослых медведей. Хищники сцепились друг с другом, выясняя, чья это территория.
Медведи не поделили территорию и стали выяснять, кто из них главнее и достойнее.
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