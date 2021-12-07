Подростки пытаются ответить на вопросы по истории из теста на российское гражданство

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Парень задал учащимся (и не только) простые вопросы из теста по истории России, который проходят иностранцы для получения российского гражданства. Среди участников были как школьники, так и студенты и пожилой тренер по спортивной гимнастике.
В тест попали вопросы о первой женщине-космонавте, президенте России, прозвище Ивана IV и другие.
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Наверное не "как Звали Ивана IV", а "какое прозвище дали Ивану IV"? Первый вариант некорректен так как звали Ивана IV - Иваном.
Кстати, помимо уже отмеченного вопроса с "самой важной битвой" есть еще один неоднозначный - о количестве республик в составе СССР. Надо уточнять, в каком именно году. Потому что бывало и 16 (плюс Карело-Финская СССР), а бывало и всего 4 (на момент образования в 22-м году).
Либо Российская Федерация, либо СССР надо спрашивать.
Интересно они всё же просто стебались? Для видео. Или правда вот настолько плохо всё? Просто они такие лица делают, будто щас автор спросит какой месяц идёт после апреля, и они опять затупят. Ма.... Ма... Март? Не, не март вроде. Мама? Малахов? Манеточка? Мне кажется это не идиотизм а любительская актёрская игра))
Дед красавчик. В самом деле классическая советская школа это сила.
П. С. Я количество республик забыл. Пытался перечислить и как отрезало Киргизию - не вспомнил. ..
П. П. С. Про женщину-собаку пацан метко попал, хотя и случайно явно
Валентине Терешковой
За полет космический
Марсиане подарили куй автоматический .
Не при чем это, и как во все века старики говорили "молодеж нынче не та..." я тоже не буду говорить.
Сменилась сфера интересов, приоритетов у подрастающего поколения, только и всего.
Будет идеальное образование, отменять нелюбимое жителями крупных городов с престижными вузами ЕГЭ (ну дак теперь не поступишь в соседний с домом вуз, там какой нибудь Петя из далекой сибирской глубинки, сын доярки и тракториста занял место, просто учился упорно, несмотря ни на что...), ВСЕ РАВНО ничего не изменится, это поколение будет таким же.
Преподаватель: ладно, хорошо, как долго нас бомбили?
Студент: Ну, вот, до КОНЦА ДЕВЯНОСТЫХ.
Преподаватель в шоке: Вы имеет ввиду Чеченскую кампанию?
Студент: Нет, всю Россию бомбили, потом Путин пришел и бомбить перестали (я вот сейчас вообще не о политике - просто цитирую ответ студента)
Преподаватель: Так... А нас в Кузбассе тоже бомбили?
Студент: Даже не знаю.. Наверное, бомбили...