FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5240 постов • 809 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Подростки пытаются ответить на вопросы по истории из теста на российское гражданство

Подростки пытаются ответить на вопросы по истории из теста на российское гражданство (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   вопрос   гражданство   подростки   студенты   тест   учащиеся   школьники   
5578
1
1
Парень задал учащимся (и не только) простые вопросы из теста по истории России, который проходят иностранцы для получения российского гражданства. Среди участников были как школьники, так и студенты и пожилой тренер по спортивной гимнастике.
В тест попали вопросы о первой женщине-космонавте, президенте России, прозвище Ивана IV и другие.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   вопрос   гражданство   подростки   студенты   тест   учащиеся   школьники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
146
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
146  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
B0n 5 часов назад
Я не смог до конца досмотреть. Это уже не испанский стыд, это ссука уже на месте провалиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−86
скипидар Минуту назад
результат правления пуйла первого ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−86
скипидар 2 минуты назад
у мадины явно чешется пиз-дина ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ишты 5 минут назад
И последний вопрос: "Так кто же на самом деле победил в холодной войне?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
好狼 19 минут назад
Вот странно, сейчас при таком обилии и доступности информации молодежь должна впитывать знания как губка, казалось бы, доступны энциклопедические знания, но ведь совсем обратный эффект
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто 23 минуты назад
А сами аффторы ролика еще те грамотеи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел Полчаса назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ф Ив 36 минут назад
Про самую важную битву Великой отечественной весьма спорный вопрос.
Наверное не "как Звали Ивана IV", а "какое прозвище дали Ивану IV"? Первый вариант некорректен так как звали Ивана IV - Иваном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
александр полин 37 минут назад
Жертвы ЕГЭ, ошибся по ВОВ,думал битва за Москву,после неё погнали фашиков прочь , с земли Русской.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 38 минут назад
самая важная битва под Москвой,Сталинградская битва второстепенная как и блокада Ленинграда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
760
Alexander Gorn 40 минут назад
Ну, на вопрос "Как звали царя Ивана IV" пацан ответил абсолютно логично - "Иван". Каков вопрос - таков ответ.

Кстати, помимо уже отмеченного вопроса с "самой важной битвой" есть еще один неоднозначный - о количестве республик в составе СССР. Надо уточнять, в каком именно году. Потому что бывало и 16 (плюс Карело-Финская СССР), а бывало и всего 4 (на момент образования в 22-м году).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ерофеев Леха 51 минуту назад
7 вопрос как бы не особо корректный.
Либо Российская Федерация, либо СССР надо спрашивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жэка 54 минуты назад
Я сам 86 года выпуска. С одной стороны хочется сказать что подросткам просто другие вещи интересны. Девочки, игры и прочее. Но если честно, то потом после 18 лет к интересам добавятся ещё обязанности и проблемы. Там то точно про Ивана Грозного не почитаешь.

Интересно они всё же просто стебались? Для видео. Или правда вот настолько плохо всё? Просто они такие лица делают, будто щас автор спросит какой месяц идёт после апреля, и они опять затупят. Ма.... Ма... Март? Не, не март вроде. Мама? Малахов? Манеточка? Мне кажется это не идиотизм а любительская актёрская игра))

Дед красавчик. В самом деле классическая советская школа это сила.

П. С. Я количество республик забыл. Пытался перечислить и как отрезало Киргизию - не вспомнил. ..

П. П. С. Про женщину-собаку пацан метко попал, хотя и случайно явно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван 58 минут назад
Печально это все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Час назад
Жертвы егэ .
Валентине Терешковой
За полет космический
Марсиане подарили куй автоматический .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Maximvs Час назад
Простите, а какая битва самая важная в ВОВ? Сталинградская? Курская? Оборона Москвы? Битва за Кенигсберг? За Берлин? Оборона Брестской крепости? .... тысячи других столкновений...Все они очень важны. Без каждой из них не было бы Победы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Edvard Suchkov Maximvs Час назад
Единственный вопрос в котором ошибся. Я думал битва за Смоленск.Задержали немцев и планы их посыпались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 Час назад
Щас начнется, реформа образования..., ЕГЭ...

Не при чем это, и как во все века старики говорили "молодеж нынче не та..." я тоже не буду говорить.
Сменилась сфера интересов, приоритетов у подрастающего поколения, только и всего.
Будет идеальное образование, отменять нелюбимое жителями крупных городов с престижными вузами ЕГЭ (ну дак теперь не поступишь в соседний с домом вуз, там какой нибудь Петя из далекой сибирской глубинки, сын доярки и тракториста занял место, просто учился упорно, несмотря ни на что...), ВСЕ РАВНО ничего не изменится, это поколение будет таким же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−51
патриот ваня 2 часа назад
поколение, выросшее при дяде вове
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
Dober 2 часа назад
Столица Германии - Нидерланды! Красавчик!!!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pjrk 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Аха... Про ВОВ спрашиваете... У нас преподаватель по истории (ВУЗ!) тихо охреневала. приходит заочник, сдать зачет. На занятия не ходил, ни бе ни ме, ладно, говорит преподаватель, давайте я вам пару вопросов просто задам... Что вы знаете о ВОВ? (ДА! именно не назвать даты, не назвать имена полководцев - просто ТУПО - хоть ЧТО-НИБУДЬ о ВОВ!). Ответ студента (заочник, напомню, уже вполне взрослый человек) - Война была в сороковых, было плохо, нас бомбили...
Преподаватель: ладно, хорошо, как долго нас бомбили?
Студент: Ну, вот, до КОНЦА ДЕВЯНОСТЫХ.
Преподаватель в шоке: Вы имеет ввиду Чеченскую кампанию?
Студент: Нет, всю Россию бомбили, потом Путин пришел и бомбить перестали (я вот сейчас вообще не о политике - просто цитирую ответ студента)
Преподаватель: Так... А нас в Кузбассе тоже бомбили?
Студент: Даже не знаю.. Наверное, бомбили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев (из 117)
Показать ещё
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик Веселый клип от азиатских студенток Веселый клип от азиатских студенток В Красноярском крае подросток воткнул школьнику в ногу иголку и убежал В Красноярском крае подросток воткнул школьнику в ногу иголку и убежал
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

961908



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
3
115
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
Интересные фотографии известных в СССР людей!
1
9
Интересные фотографии известных в СССР людей!
Набирающие популярность в сообществах
Шедевры индейского искусства: Туника правителя инков
2
12
Шедевры индейского искусства: Туника правителя инков
Гарем и китайцы: в Берлине отменили балет «Щелкунчик»
0
6
Гарем и китайцы: в Берлине отменили балет «Щелкунчик»
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#приколы#дтп#кино#позитив#вкусно#СССР#Разное
#фото#факты#интересное#Ynews#ватермарк#подборка#Жизнь#комментарии#шоу бизнес#Рецепт
#интересно#картинки#люди#история#аварии#в мире#Россия#сарказм#как приготовить#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться