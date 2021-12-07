Подростки пытаются ответить на вопросы по истории из теста на российское гражданство

Парень задал учащимся (и не только) простые вопросы из теста по истории России, который проходят иностранцы для получения российского гражданства. Среди участников были как школьники, так и студенты и пожилой тренер по спортивной гимнастике.

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В тест попали вопросы о первой женщине-космонавте, президенте России, прозвище Ивана IV и другие.