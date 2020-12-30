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В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника

В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   лед   повезло   спасение   студент   школьник   
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Трое учащихся младших классов решили прогуляться по едва покрытому льдом пруду рядом с посёлком Кулешовка. Один из школьников провалился под лед недалеко от берега, а двое его друзей побежали за помощью. К счастью, пострадавшего увидел из окна живущий неподалеку студент Артём Огиенко и бросился на помощь.

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Метки: Россия   видео   лед   повезло   спасение   студент   школьник   
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465k
Alexey Berestenko Час назад
Молодца!
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28k
LEPA Полчаса назад
Красава парень! Не зассал.
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1k
Игорь 54 минуты назад
как всегда - кто-то спасает, а кто-то только снимает
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20k
Батончик с маком Игорь 47 минут назад
зеваки е.баные. это самая гнилая порода. ещё и советы дают, типа ох.уительно помогают
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9k
Антон Семёныч Игорь 36 минут назад
А кто-то только п.и.з.д.ит в комментариях. Там остальным на льду делать нечего. Хорошо что лёд одного спасателя выдержал. Если бы стоящие на берегу могли чем то помочь, наверное помогли бы, веревку кинули или доску какую подали, при наличии таковых.
И не понятно почему рвёт пуканы у комментаторов, по поводу людей, которые запечатлели на видео подвиг?
Человек ценой своей жизни спасает другую жизнь. И об этом не только надо рассказывать, но и показывать тоже.
Возможно , что такое видео, спасет еще кучу жизней малолеток, которые откажутся от прогулок по тонкому льду. Потому как лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
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2k
Ям Антон Семёныч Полчаса назад
значит ты такая же мразота которая везде бегает и снимает на телефон. твою мамашу будут на куски резать, а ты будешь снимать. ведь у тебя нету с собой средств для предотвращения преступления.
эти ублюдки могли бы из своей одежды верёвки сделать. есть штаны, шарфы, шнурки.... так что заткнись х.уесос
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18k
SerGProS Батончик с маком 24 минуты назад
Судя по голосу снимает женщина и думается что средних лет.Вряд ли был бы смысл выходить ей на лед. Так что, не будьте строги в этом нет ничего предосудительного
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9k
Антон Семёныч Ям 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
котегRUS 54 минуты назад
Герой
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22k
Dobry vojak Svejk Час назад
По другому и не скажешь - Человек.
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