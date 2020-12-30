В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника

Трое учащихся младших классов решили прогуляться по едва покрытому льдом пруду рядом с посёлком Кулешовка. Один из школьников провалился под лед недалеко от берега, а двое его друзей побежали за помощью. К счастью, пострадавшего увидел из окна живущий неподалеку студент Артём Огиенко и бросился на помощь.
Применяя подручные средства, парень помог школьнику выбраться из воды. Прибывшие к тому моменту сотрудники МЧС достали ребенка со льда, а фельдшер оказал ему первую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
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И не понятно почему рвёт пуканы у комментаторов, по поводу людей, которые запечатлели на видео подвиг?
Человек ценой своей жизни спасает другую жизнь. И об этом не только надо рассказывать, но и показывать тоже.
Возможно , что такое видео, спасет еще кучу жизней малолеток, которые откажутся от прогулок по тонкому льду. Потому как лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
эти ублюдки могли бы из своей одежды верёвки сделать. есть штаны, шарфы, шнурки.... так что заткнись х.уесос