В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника

Трое учащихся младших классов решили прогуляться по едва покрытому льдом пруду рядом с посёлком Кулешовка. Один из школьников провалился под лед недалеко от берега, а двое его друзей побежали за помощью. К счастью, пострадавшего увидел из окна живущий неподалеку студент Артём Огиенко и бросился на помощь.

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