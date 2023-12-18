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Школьники в Приморье "разграбили" новогодние украшения с главной елки села

Школьники в Приморье "разграбили" новогодние украшения с главной елки села

Автор:
18 декабря 2023 10:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Приморье   елка   кража   подростки   украшение   шарики   школьники   
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В Приморье школьники стали виновниками кражи новогодних игрушек с главной елки села Хороль. Глава местной администрации, неоднократно предупреждавший о видеонаблюдении, выразил недовольство поступком молодежи.

Он подчеркнул, что многие жители трудились в суровых погодных условиях, чтобы создать праздничную атмосферу, которую бездумно испортили вандалы.


Глава пригрозил вызвать "новогодних преступников" вместе с родителями в свой кабинет, в противном случае обещал обратиться в полицию.

Источник:

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Метки: Видео   Приморье   елка   кража   подростки   украшение   шарики   школьники   
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5  комментариев
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Kostick 2 часа назад
ну вот, фанаты "слова пацана" ) здравствуй пдн.
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Lexx 2 часа назад
Типичный "колхоз". Они поди и лампочки в подъездах тырят до сих пор.
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Борис Карабанов 2 часа назад
Депортировать вместе с семьями без права возврата.
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