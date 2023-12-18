Школьники в Приморье "разграбили" новогодние украшения с главной елки села

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В Приморье школьники стали виновниками кражи новогодних игрушек с главной елки села Хороль. Глава местной администрации, неоднократно предупреждавший о видеонаблюдении, выразил недовольство поступком молодежи.
Он подчеркнул, что многие жители трудились в суровых погодных условиях, чтобы создать праздничную атмосферу, которую бездумно испортили вандалы.
Глава пригрозил вызвать "новогодних преступников" вместе с родителями в свой кабинет, в противном случае обещал обратиться в полицию.
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