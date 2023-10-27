Подростки устроили массовую драку возле ростовской школы №18. Судя по видео, несколько парней бросились на одного и на это обратил внимание проходящий рядом мужчина.

Он вмешался и нелестно высказался о нападавших школьниках. Например, предложил им «выйти один на один», а не накидываться толпой.

Осторожно, матюги: