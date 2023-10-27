Ему предстоит разговор совсем на других тонах.
Подростки устроили массовую драку возле ростовской школы №18. Судя по видео, несколько парней бросились на одного и на это обратил внимание проходящий рядом мужчина.
Он вмешался и нелестно высказался о нападавших школьниках. Например, предложил им «выйти один на один», а не накидываться толпой.
Осторожно, матюги:
Источник:
Видео попалось на глаза следователям и они занялись этим делом:
В СМИ распространена информация о том, что дети мигрантов в одной из школ Ростова-на-Дону избили русских школьников. По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка.
Вероятно, мужчине всё же ничего не грозит. Но тут уже разберутся силовики.
Источник:
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мат-перемат из детских уст звучит пошло, мерзко, крайне неприятно и ко всему прочему нарушает законодательство, как и из уст взрослых тоже.
уровень культуры находится на неприемлемо низком уровне, нужны срочные действенные методы повышения её..
тарифы всякие, взрослые, детские?
до отъезда я провёл с ними инструктаж
если вдруг кто то Вам скажет чурка, черножопый и так далее не обращайте внимания
не лезьте в драку
Вас снимут на видео и покажут с плохой стороны
Посмотрите на детишек на детской площадке и посчитайте беленьких и чёрненьких. Да с детьми много проблем, но без них ни как. Иначе родину просрём. В европе уже хреново совсем, лет через 20 она безвозвратно почернеет.(
Если что, у меня трое.)
Я помнится лет 10 так с одним поговорил нормально и он так хвастливо ..У нас ,если что один звонок и толпа сразу прибежит приедет и не важно прав ты или неправ Диаспора работает ..
Опасная ситуация начинается уже давно ..Они сплоченные ,а мы русские нет ,все боимся ,что нас оккупантами обзывают ,фашистами и т.д.
А если начинаем выступать сразу под статью разжигание .
Помню начало 90-- х сколько русских положили и избивали
за то что они русские ..Сейчас уже у себя в России мы уже опять оккупанты и нас Бьют Вернее наших детей забивают в наглую и снимают на видео ..А мы только возмущаемся и в полицию строчим заявы .. А чуть что сразу с татья и в колонию к этим самым чуркам там
Тут значит мужик вступился за школьника и отогнал хулиганов, НЕ ВАЖНО КАКИМ СПОСОБОМ, НО ОТОГНАЛ И ЗАЩИТИЛ! И БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ, на словах! И из-за этого с ним хотят разобраться силовики. За то, что защитил русского от бабуинов.
А вот тут 72-летний старикан так же вступился за школьника и задержал хулигана, но за это ЕГО НАГРАДИЛИ (пост кстати, тоже сегодняшний):
А начальник подмосковного главка крепко пожал ему руку.
ВОТ КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
Так надо нам защищать школоту от хулиганья или нет, а, господа силовики? Или всё зависит от того, в каком регионе проживаешь?
Вы уж объясните нам, простым гражданам, пожалуйста.
"мужчина разогнал устроивших драку школьников и теперь его проверяет прокуратура".
Где тут написано, что "по факту избиения одних школьников другими"?
"Кликбейтный заголовок" он нам тут на фишках внедряет, б..!
«Вы чего толпой напали?»: в Ростове-на-Дону мужчина разогнал устроивших драку школьников и теперь его проверяет прокуратура
что на самом деле:
В СМИ распространена информация о том, что дети мигрантов в одной из школ Ростова-на-Дону избили русских школьников. По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка.
пора за такие заголовки сажать
чурок развелось больше чем грязи в канализации. это просто какой-то пздц!!!!!
черножопые личинки уже с малых лет начинают свои правила на земле русской устанавливать, а власть им очко языками полирует только.
видимо чинуши не понимают к чему дело идет, а если понимают, то это есть умысел столкнуть русских с нечистью. когда полыхнет - пусть берут оружие в руки и месте со своими детьми идут на войну, а по норам отсиживаются заставляя народ исправлять их ошибки. сукаблRть!!!!!!!!!!!
Скинхеды, вы где?
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Как где? Воюют с нацистами на Окраине!
Почему такое количество цивилизационно чуждых появилось в твоей стране?!? Кто этому содействовал и зачем?!?
Дело не в конкретных национальностях, а в социально-экономическом устройстве государства! От засилья чуждых пришельцев страдает весь западный КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ мир!
Понимаешь о чём я?!? И пока он существует - никто от этого не устранится!