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Мужчина прогнал детей и облил лавочку маслом, чтобы на ней никто не сидел

Мужчина прогнал детей и облил лавочку маслом, чтобы на ней никто не сидел

Автор:
05 июня 2024 10:56
Метки: Видео   Набережные Челны   дети   лавочка   масло   мужик   транный   
860
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Житель Набережных Челнов решил «приватизировать» скамейку у подъезда. Он залил сиденья подсолнечным маслом. Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, житель дома вышел на улицу, прогнал детей. Затем облил скамейку жидкостью и вернулся домой.

Источник:

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Метки: Видео   Набережные Челны   дети   лавочка   масло   мужик   транный   
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26  комментариев
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3k
Fiverknot 54 минуты назад
А может там был систематический галдеж и днем и ночью под окнами? И у него просто кончилось терпение.
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11k
Клёст Полминуты назад
Минусы квартиры на первом этаже))
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10k
Trenzel2003 2 минуты назад
Детишки конечно достают часто, но это не повод портить общественную собственность! А может бабушка или инвалид мимо будут проходить и захотят отдохнуть? А теперь после выходки этого идиота, они не смогут отдохнуть или испачкаются.
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10k
Роман Полчаса назад
Нет предыстории. Возможно там гам стоял с матюками, предупреждены они возможно были не раз вести себя порядочно. Подзатыльники им не надавать ...
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1k
DuckTales Полчаса назад
Ну ничего страшного он не сделал, а дети как правило тихо себя вести не умеют, помню нас в детстве отовсюду гоняли
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62k
dima423 44 минуты назад
Ну тут конечно смотря с какой стороны смотреть... с одной стороны его причины понятны, видимо он живет на 1-2 этаже и его достал шум тусовок, с другой стороны, лавки и ставят чтобы на них сидели, а если ему мешает пусть продает квартиру и переезжает в загородный дом, там под окном никто не будет сидеть...
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799
Шурман 50 минут назад
Видать достали с матами , помню у нас тоже манера была с гитарами сидеть и лавочек у нас было 4 штуки ну и как правило семечки , в один день сосед Сакен старшой не выдержал вынес нам веники и совки и ведра и заставил все убирать а этого большого весь район боялся как огня :)) после этого семечки только у теннисного стола грызли .
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13k
Karelian 50 минут назад
А я его понимаю - живу на втором этаже, форточку не открыть ибо: детские вопли, скрежет скачущих по бордюрам самокатов. Вчера ливень стеной был, вот это красота была: воздух свежий, тишина...
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95
Пантелеймон Христофорович 55 минут назад
суперклея ему в замки!!!
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5k
Максим Макашев 59 минут назад
В ответку мужик получит свою запененную входную дверь, включая замочные скважины
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3022 поста (2940 в горячем)

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