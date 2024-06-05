Мужчина прогнал детей и облил лавочку маслом, чтобы на ней никто не сидел

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Житель Набережных Челнов решил «приватизировать» скамейку у подъезда. Он залил сиденья подсолнечным маслом. Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения.
Судя по кадрам, житель дома вышел на улицу, прогнал детей. Затем облил скамейку жидкостью и вернулся домой.
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