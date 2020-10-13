Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве

Во время прогулки по Арбату в Москве певица Ёлка заметила молодого уличного музыканта, исполнявшего одну из её песен. Женщина подошла к сидевшему на лавочке парню и подпела ему.
Сидишь себе такой и поешь песню "Берегом" и тут появляется она...
Видео, предположительно, снято в 2019 году.
Видео, предположительно, снято в 2019 году.
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Метки: видео знаменитости музыка позитив ёлка
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Я прям тащусь с нее!
Парень молодец, не растерялся, респект)
Накуя нормальному симпатичному человеку,называть себя ЁЛКОЙ!?
А у неё красивое имя...Лиза Иванцева.
А тут какие-то елки-палки