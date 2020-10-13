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Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве

Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   знаменитости   музыка   позитив   ёлка   
865
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Во время прогулки по Арбату в Москве певица Ёлка заметила молодого уличного музыканта, исполнявшего одну из её песен. Женщина подошла к сидевшему на лавочке парню и подпела ему.

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Метки: видео   знаменитости   музыка   позитив   ёлка   
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15  комментариев
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1k
SSD Час назад
Хорошо поет... Приятно, что остались еще певцы, которые без фанеры справляются...
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10k
Toxictofa 3 секунды назад
Блть! Ну какая же елочка все таки окуительная!
Я прям тащусь с нее!
Парень молодец, не растерялся, респект)
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4k
Petr Chernyshev Полчаса назад
Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве
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6k
Кружок 37 минут назад
Постанова
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2k
american_buldog 47 минут назад
молодец, елка, да и попиарилась, на худой конец
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30k
Опаньки 54 минуты назад
действительно человек с хорошим вокалом
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60k
HundeBeißer2 55 минут назад
У меня вопрос;
Накуя нормальному симпатичному человеку,называть себя ЁЛКОЙ!?
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1k
Том Сойер HundeBeißer2 51 минуту назад
Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве
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19k
Сергей Шишкин HundeBeißer2 50 минут назад
Встречный вопрос, на хрена ты себя называешь укус собаки? Или ты не человек вовсе?
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20k
Vazari HundeBeißer2 48 минут назад
А Хундебайсером2 назваться у тебя вопросы не вызывало?
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60k
HundeBeißer2 Сергей Шишкин 19 минут назад
Кусающий собак...Так я и кусаю!Псинок пригожинских.

А у неё красивое имя...Лиза Иванцева.
А тут какие-то елки-палки
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avz-07 HundeBeißer2 Минуту назад
Как интересно... Псинка соросовская кусает псинок пригожинских....
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87k
сапер Водичка 57 минут назад
Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве
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28k
Azesh Час назад
вот как надо:
Ссылка www.youtube.com
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28k
Azesh Час назад
или так:
Ссылка youtu.be
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