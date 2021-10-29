Кот готов на любые трудности, чтобы добраться до сала в птичьей кормушке

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Женщина решила подкормить птиц и повесила кормушку с куском сала. Однако вместо птичек автор видео обнаружила в кормушке кота Барсика.
Сало захочешь – не так раскорячишься. Ай да кошкин сын!
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