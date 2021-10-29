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Сообщество Без кота и жизнь не та 990 постов • 397 подписчиков подписаться
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Кот готов на любые трудности, чтобы добраться до сала в птичьей кормушке

Кот готов на любые трудности, чтобы добраться до сала в птичьей кормушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кормушка   коты   прикол   сало   
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Женщина решила подкормить птиц и повесила кормушку с куском сала. Однако вместо птичек автор видео обнаружила в кормушке кота Барсика.
Сало захочешь – не так раскорячишься. Ай да кошкин сын!

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Метки: Юмор   видео   животные   кормушка   коты   прикол   сало   
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2  комментария
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2k
Mowgley Час назад
Мой кот каким-то образом регулярно п..здил сало с балкона третьего этажа в соседнем подъезде. Вот там были реальные трудности
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7k
Игорь 21 минуту назад
Нет что бы котейке сальца дать - снимают
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