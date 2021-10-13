Интересный кадр с невозмутимой цаплей и группой голодных лисиц

Однако болотная птица, похоже, в тот момент совершенно не подозревала, что совсем рядом с ней затаились хищники, которые явно задумали расправу над пернатым существом.



Стоит отметить, что эти рыжие млекопитающие обычно с большим удовольствием едят кроликов, грызунов, лягушек и птиц.



К несчастью для этой голодной семьи, цапля наелась из реки Доддер, Дублин, Ирландия, и взлетела, прежде чем лисицы успели на наложить на неё свои загребущие лапы с острыми когтями.