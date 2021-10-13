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Интересный кадр с невозмутимой цаплей и группой голодных лисиц

Интересный кадр с невозмутимой цаплей и группой голодных лисиц (2 фото)

Автор:
13 октября 2021 08:21
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   лиса   прикол   факты   цапля   
57
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Подкравшись к берегу реки, эти 3 хитрых лисицы устремили свой взор в сторону того, что, как они надеялись, станет их хорошим сытным обедом.

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Метки: Юмор   животные   лиса   прикол   факты   цапля   
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