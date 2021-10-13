Интересный кадр с невозмутимой цаплей и группой голодных лисиц

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Подкравшись к берегу реки, эти 3 хитрых лисицы устремили свой взор в сторону того, что, как они надеялись, станет их хорошим сытным обедом.
Большая серая цапля, сидящая всего в нескольких метрах от берега с голодными лисицами, просто подыскивала для себя обед — рыбу, которую можно было выловить из водоёма.
Однако болотная птица, похоже, в тот момент совершенно не подозревала, что совсем рядом с ней затаились хищники, которые явно задумали расправу над пернатым существом.
Стоит отметить, что эти рыжие млекопитающие обычно с большим удовольствием едят кроликов, грызунов, лягушек и птиц.
К несчастью для этой голодной семьи, цапля наелась из реки Доддер, Дублин, Ирландия, и взлетела, прежде чем лисицы успели на наложить на неё свои загребущие лапы с острыми когтями.
Стоит отметить, что эти рыжие млекопитающие обычно с большим удовольствием едят кроликов, грызунов, лягушек и птиц.
К несчастью для этой голодной семьи, цапля наелась из реки Доддер, Дублин, Ирландия, и взлетела, прежде чем лисицы успели на наложить на неё свои загребущие лапы с острыми когтями.
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