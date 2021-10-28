Шкодливый пес поиграл с пакетом угля

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Озорной пёс остался дома один и как следует порезвился с пакетом древесного угля. Услышав возмущения вернувшегося хозяина питомец понял, что сделал что-то не так. Предвкушая скорую взбучку пёс решил сам себя наказать.
Собака - в шахтёра играка.
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