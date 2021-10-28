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Шкодливый пес поиграл с пакетом угля

Шкодливый пес поиграл с пакетом угля (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 12:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   наказание   прикол   собака   уголь   
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Озорной пёс остался дома один и как следует порезвился с пакетом древесного угля. Услышав возмущения вернувшегося хозяина питомец понял, что сделал что-то не так. Предвкушая скорую взбучку пёс решил сам себя наказать.
Собака - в шахтёра играка.

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Метки: видео   животные   наказание   прикол   собака   уголь   
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36k
Лесли 🥰 2 часа назад
Собака-невиновака!)))
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Hunde Beißer2 54 минуты назад
Гляжу, мешок, а дальше как в тумане...
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