Поспешишь — всех собак в округе насмешишь

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Хотите узнать, как опозориться в глазах противника? Спросите об этом у маленького дикаря из видео. Он очень хотел отогнать любопытного бультерьера, но купленная хозяевами одежда испортила все его планы.
Это же надо было так опозориться!
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