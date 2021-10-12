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Поспешишь — всех собак в округе насмешишь

Поспешишь — всех собак в округе насмешишь (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 09:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   курьезы   неудача   прикол   собака   фейл   
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Хотите узнать, как опозориться в глазах противника? Спросите об этом у маленького дикаря из видео. Он очень хотел отогнать любопытного бультерьера, но купленная хозяевами одежда испортила все его планы.
Это же надо было так опозориться!

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Метки: видео   животные   курьезы   неудача   прикол   собака   фейл   
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Михаил Сметанкин 15 минут назад
Так и помер Шарик
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