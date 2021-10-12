Поспешишь — всех собак в округе насмешишь

Страшилки о сельском хозяйстве, которые мешают нам есть спокойно

Сила подвела джедая

Решил мужик доску заменить, а она ему как раз

Не зная броду, не суйся в воду

Попытка произвести впечатление на девушку

Парень пожалел, что обманул свою собаку