Бездомная кошка поставила пса на место

305
1
1
Случайный прохожий запечатлел короткое противостояние животных на территории частного владения. Бездомная кошка пробралась к гавкающему псу и устроила ему взбучку.
Страшнее кошки зверя нет!
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот нашел себе лежанку с подогревом
- Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома
- Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой
- Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина
- Кот нашел оригинальное место для отдыха
15
Понравилось15
Новости партнёров