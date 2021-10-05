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Бездомная кошка поставила пса на место

Бездомная кошка поставила пса на место (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 10:02
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   собака   
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Случайный прохожий запечатлел короткое противостояние животных на территории частного владения. Бездомная кошка пробралась к гавкающему псу и устроила ему взбучку.
Страшнее кошки зверя нет!

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   собака   
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3  комментария
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24k
Vazari 15 минут назад
Совершенно отмороженный кошак с навыками боксера. Особенно понравились джебы в начале боя.
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13k
alexis 36 минут назад
Бездомная кошка в ошейнике?
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32k
KiploksAKS Час назад
Обычная сетка Рабица. А больше нифига не видно.
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