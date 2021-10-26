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Воришка уснул в холодильнике продуктового магазина

Воришка уснул в холодильнике продуктового магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 12:57
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   вор   воровство   прикол   холодильник   
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Вор залез в торговый центр в Подмосковье, прошел мимо торговых точек со смартфонами и другими товарами и проник в продуктовый магазин. Однако завладеть чужим добром ему не удалось. Мужчина разбил стеклянную дверь магазина, а потом по неизвестной причине забрался в холодильник.
Беззаботно спящий в холодильнике с сыром и молочными продуктами незваный гость попал на видео.

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Метки: видео   вор   воровство   прикол   холодильник   
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3  комментария
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14k
Booka1a 2 часа назад
а почему воришка, если ничего не украл?
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Echo 2 часа назад
Вот и сопли замерзли в носу, не успеет он доесть колбасу
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