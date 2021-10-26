Воришка уснул в холодильнике продуктового магазина

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Вор залез в торговый центр в Подмосковье, прошел мимо торговых точек со смартфонами и другими товарами и проник в продуктовый магазин. Однако завладеть чужим добром ему не удалось. Мужчина разбил стеклянную дверь магазина, а потом по неизвестной причине забрался в холодильник.
Беззаботно спящий в холодильнике с сыром и молочными продуктами незваный гость попал на видео.
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Метки: видео вор воровство прикол холодильник
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