Воришка уснул в холодильнике продуктового магазина

Вор залез в торговый центр в Подмосковье, прошел мимо торговых точек со смартфонами и другими товарами и проник в продуктовый магазин. Однако завладеть чужим добром ему не удалось. Мужчина разбил стеклянную дверь магазина, а потом по неизвестной причине забрался в холодильник.

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Беззаботно спящий в холодильнике с сыром и молочными продуктами незваный гость попал на видео.