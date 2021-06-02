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Боевая продавщица с помощью полицейской дубинки пресекла попытку воровства

Боевая продавщица с помощью полицейской дубинки пресекла попытку воровства (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 10:27
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   воровство   дубинка   инцидент   кассир   криминал   продавец   
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Сотрудница магазина заметила, как мужчина пытается украсть товар. Она выхватила у одного из находившихся рядом полицейских дубинку и стала избивать вора.

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Метки: видео   вор   воровство   дубинка   инцидент   кассир   криминал   продавец   
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9  комментариев
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6k
КОСТЯН 47 минут назад
Хорошо, что пистолет не выхватила
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1k
Алексей 11 минут назад
Как всегда, полиция в таких моментах встаёт на сторону преступника! Того, кто защищается в последствии привлекают к ответу, принаняв заяву от типа пострадавшего, по решению суда его привлекают к ответственности. Потому как преступник сразу автоматом превращается в жертву, пытаясь этим защитить себя, прикрываясь тем, что полицейский видел, как его избивают. И далее начинает вымогать деньги со стороны второй, чтоб закрыть дело. А мало, нужно было высечь как следует и засадить за воровство, но не продавца или хозяина, а эту мразоту, что воровала.
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336
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Сотрудница то огонь, но жениться на такой я бы не стал - шибко сурова, под раздачу попасть лёгко! Хорошо, что ещё коп не схлопотал...
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16k
Егор 51 минуту назад
Сдается мне, что: 1. Это не магазин, а склад или подсобка. 2. Полицейские ничего не покупают, а скорее проводят какую-то операцию (обыск, там, или изъятие...). 3. Выходит тогда, что вор скорее всего тот же полицейский, только в штатском. 4. Поэтому и полицейские в форме держат не его, а девушку.
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8k
ScorpionDS 57 минут назад
Полицейский какой чаморошный, позволил отобрать дубинку, держит не вора, а девушку, а вора кроме девушки ни кто и не пытается задержать.

Что самое печально, то сесть может именно девушка, нападение на полицию и нанесение побоев средней тяжести, а воришка похоже так ничего и не украл ...
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6k
insaider Час назад
Крайняя необходимость.
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