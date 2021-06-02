314
1
1
Сотрудница магазина заметила, как мужчина пытается украсть товар. Она выхватила у одного из находившихся рядом полицейских дубинку и стала избивать вора.
Что бывает, когда недостачу вычитают с продавцов и кассиров.
Источник:
Ссылки по теме:
- Взбешенный покупатель устроил погром в магазине
- Наглый велосипедный вор попал в объектив камер видеонаблюдения
- Неудачная попытка украсть посылку с крыльца
- Чайка, которая берет от жизни всё
- Воришка умело украл сумочку у автомобилистки
22
Понравилось22
Новости партнёров
Что самое печально, то сесть может именно девушка, нападение на полицию и нанесение побоев средней тяжести, а воришка похоже так ничего и не украл ...