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Воришка умело украл сумочку у автомобилистки

Воришка умело украл сумочку у автомобилистки (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 08:01
Метки: видео   вор   воровство   кража   украл сумку   
680
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Воришка искусно отвлек автомобилистку и смог незаметно украсть сумочку из салона ее автомобиля. Настоящий профи, если бы не попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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Метки: видео   вор   воровство   кража   украл сумку   
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8  комментариев
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Кто за то, чтобы отрубить ему руки?
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30
nas23021983 Полчаса назад
Как у меня умело увели, стоял около машины курил разговаривал с подругой. Подкрался к задней двери с другой стороны и вытащил две сумки мою и подруги, Мега белая дача будьте внимательны.
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43
Alex Час назад
А на бусе подельник был? Если нет, то мог бы и посигналить, ему ж видно было.
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2k
Frank Borman Час назад
Почему таких выродков называют воришками? Это настоящий ворюга. Ну представьте, что в сумочке были паспорт, права, кредитные карточки и т.д. Сколько времени и нервов придется потратить, чтобы все это восстановить?
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