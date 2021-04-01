Воришка умело украл сумочку у автомобилистки

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Воришка искусно отвлек автомобилистку и смог незаметно украсть сумочку из салона ее автомобиля. Настоящий профи, если бы не попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Авторский пост
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Метки: видео вор воровство кража украл сумку
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