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Воровка попыталась спрятать бензопилу в штанах

Воровка попыталась спрятать бензопилу в штанах (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: бензопила   видео   вор   воровка   воровство   кража   прикол   
957
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По всей видимости, женщина решила подарить своему мужу бензопилу, однако платить за инструмент героиня ролика явно не планировала. Недолго думая, она решила спрятать бензопилу в неожиданном месте.

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Метки: бензопила   видео   вор   воровка   воровство   кража   прикол   
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10  комментариев
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4k
Вадим 2 часа назад
Едут мужик с дочерью по пустыне на верблюдах и видят вдалеке разбойников. Отец испугался за свои сокровища, но дочь ему говорит:
- Не бойся, я спрячу сокровища, и разбойники их не найдут.
- Куда же ты их спрячешь?
- У меня есть одно место. И на самом деле, когда разбойники подошли, они не нашли сокровища, а забрали только верблюдов. И отец говорит дочери:
- Эх, была бы жива твоя мать, и верблюдов бы спасли
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7k
Лещ 45 минут назад
Совсем без палева))) На что она рассчитывала?))))
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2k
Frank Borman Час назад
Хорошо, что спрятала в штаны. А ведь могла бы и в вагину запихнуть.
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501
manul74 Час назад
И что, проканало? Вынесла?
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Вот падла, герметик уронила и не подняла
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
без палева почти, только с горбом как у верблюда))
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687
Not Found! 2 часа назад
Да не воровка (в прямом смысле) – это просто «клиент» психоневрологического диспансера, ...занимательного или смешного тут нет.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Смотрите дети что бывает, когда прогуливаешь школу или сдаешь ЕГЭ на 100 баллов в догистане!
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