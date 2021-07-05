Воровка попыталась спрятать бензопилу в штанах

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По всей видимости, женщина решила подарить своему мужу бензопилу, однако платить за инструмент героиня ролика явно не планировала. Недолго думая, она решила спрятать бензопилу в неожиданном месте.
Камера наблюдения запечатлела попытки женщины спрятать бензопилу в штанах.
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