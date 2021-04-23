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Чайка, которая берет от жизни всё

Чайка, которая берет от жизни всё (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 10:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   вор   воровство   кража   неожиданно   прикол   чайка   чипсы   
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Ничего необычного, просто чайка крадет из супермаркета чипсы и остается безнаказанной. При просмотре видео складывается ощущение, что это было не первое преступление птицы. Уж очень она уверенно действовала.

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Метки: видео   вор   воровство   кража   неожиданно   прикол   чайка   чипсы   
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Антон Семёныч 40 минут назад
Чайки, которые берут от жизни всё выглядят иначе.
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Mr.Adamson

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