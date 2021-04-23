Чайка, которая берет от жизни всё

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Ничего необычного, просто чайка крадет из супермаркета чипсы и остается безнаказанной. При просмотре видео складывается ощущение, что это было не первое преступление птицы. Уж очень она уверенно действовала.
- Почему в этом месяца у вас такая недостача чипсов?
- Вы не поверите...
- Вы не поверите...
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