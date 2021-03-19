Наглый велосипедный вор попал в объектив камер видеонаблюдения

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Камеры видеонаблюдения в подъезде дома в Подмосковье запечатлели велосипедного вора. По счастливому стечению обстоятельств любитель прибрать к рукам чужое добро не смог осуществить кражу и был спущен жильцом с лестницы.
Как говорится, лисицу сыр пленил.
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На улице велосипед попробовал,посмотрел, он или дешевый или не тот что планировал.
И пошел уже на этаж.
Тут уже жители виноваты,пускают всяких чужих к себе в подъезд не спрашивая.
Только вот почему без инструмента на дело пошел?
У нас так у соседей велосипед увели. Три в парадной стояло, видимо два дешевых,один подороже. Зашли четко двое, баба и пацан в мед.масках и увели тот что подороже.
Вообще-то,владельцам велосипедов надо понимать,что оставляя свое имущество вы играете в рулетку, уведут-не уведут. Ищите другие способы хранения велосипедов.
Вы из Эстонии, что ли ? :)
Как нас учили, учат и будут учить совки робингуды, бери у богатых и отдавай себе. И если на то пошло, при побеге разбей пару витрин.
Я уверен, старый хрыч еще присел рядом с чехлом, типа шнурки развязались, осмотрелся, оценил обстановку, хвать и дёру
Вот какого уя вы лезете сюда? От вас русские все давно уехали, вам че еще надо!?