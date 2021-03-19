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Наглый велосипедный вор попал в объектив камер видеонаблюдения

Наглый велосипедный вор попал в объектив камер видеонаблюдения (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 08:43
Сообщество : Криминал
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   велосипед   видео   вор   воровство   кража   подъезд   
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Камеры видеонаблюдения в подъезде дома в Подмосковье запечатлели велосипедного вора. По счастливому стечению обстоятельств любитель прибрать к рукам чужое добро не смог осуществить кражу и был спущен жильцом с лестницы.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   велосипед   видео   вор   воровство   кража   подъезд   
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41  комментарий
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21k
Батончик с маком 3 часа назад
Абизияну надо было ещё стулом уе.бать. это же как ружьё которое висит и должно выстрелить.
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7k
Lev Asriev Полчаса назад
Вот потому я никого в подъезд не впускаю, когда выхожу. Независимо от возраста и пола. Встаю на пути, и вежливо прошу, либо откройте сами, либо пусть вас впустят. Один раз пропустил ушлепка, пока осознал и вернулся, он у нескольких почтовых ящиков дверцы успел выдернуть.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−5
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−5
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
0
2k
Mellivora Час назад
Ну, судя по всему он пришел по наводке.
На улице велосипед попробовал,посмотрел, он или дешевый или не тот что планировал.
И пошел уже на этаж.
Тут уже жители виноваты,пускают всяких чужих к себе в подъезд не спрашивая.
Только вот почему без инструмента на дело пошел?
У нас так у соседей велосипед увели. Три в парадной стояло, видимо два дешевых,один подороже. Зашли четко двое, баба и пацан в мед.масках и увели тот что подороже.
Вообще-то,владельцам велосипедов надо понимать,что оставляя свое имущество вы играете в рулетку, уведут-не уведут. Ищите другие способы хранения велосипедов.
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6k
trak Час назад
Опять очередной овцеиоп , хорошо хоть на этот раз проделки гостя даром не прошли .
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22k
Vazari trak Полчаса назад
Ты запись внимательно смотрел? Экстерьер совсем не овциопский. Или ты из тех, кому во всем Обама виноват?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−14
575
sedoisever Князь Курбский 43 минуты назад
Тронуть тебя не могут? Так назовись. Тогда и поглядим. Могут или нет. )
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5k
geg13 Князь Курбский 36 минут назад
Весеннее обострение?
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−5
79
pka2004 Князь Курбский 23 минуты назад
Дебилушка, у тебя весеннее обострение что ли?
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111
raael13 Час назад
А вы часто видели в подъездах советских домов столько камер видео наблюдения ? Это что за дом такой ? ))
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7k
vit raael13 Час назад
При чем тут советский или нет?
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91
Vadim raael13 Час назад
у меня дом советской постройки, ХМАО, камеры везде и в остальных домах также.
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111
raael13 vit Час назад
Лично у нас 1 камера и то её сами жильцы установили.
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495
uid-5j7c27kq raael13 57 минут назад
Столько камер видел, когда в подъезде барыга жил и он сам поставил, следить кто к нему идёт ))
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14k
Денис Час назад
27 сентября 2019 года.
Вы из Эстонии, что ли ? :)

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1k
Дмитрий Час назад
причинно-следсвенной логики нет у человека. светил хлебалом на 2 камеры, трогал замки на велосипедах. потом кое как закрыл камеру, совсем без палева)))) надо было сначала камеру закрыть и потом уже пробовать замки!!!!
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271
• ‿ 2 часа назад
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло.

Как нас учили, учат и будут учить совки робингуды, бери у богатых и отдавай себе. И если на то пошло, при побеге разбей пару витрин.
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540
Оксид Бетона 2 часа назад
Невероятные приключения махачкалинца в Малаховке.
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29k
Aleksandr 2 часа назад
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17k
anpetrof 2 часа назад
Мало...
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8k
uehl 2 часа назад
опять гость... надоели такие гости уже
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22k
Vazari 2 часа назад
У меня круче был случай, и тоже камеры спасли. Собирались поехать кататься семьей на лыжах. С вечера грузил лыжи и сноуборд в машину. Всё спустил в подъезд и по одному чехлу стаскивал в машину. В очередной раз подхожу, а лифт едет наверх и нет последнего комплекта лыж. Я бегом наверх (дом 7-этажный). Не догнал. Но лифт встал на 7-м этаже. А у меня там камеры на 2 пролета. Смотрю по камерам-сосед по лестничной клетке, милый вежливый пенсионер, через ступеньку несется к двери. Звоню в дверь, открывает жена его. Спрашиваю, участковому будем звонить, лыжи 60 000р стоят, это статья...Вынесла с извинениями. Потом года два мне на глаза вообще не попадались)
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5k
JACKAL Vazari 2 часа назад
Не украл а нашел))
Я уверен, старый хрыч еще присел рядом с чехлом, типа шнурки развязались, осмотрелся, оценил обстановку, хвать и дёру
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8k
Kucher Vazari Час назад
Ах, как небось они Вас ругали потом, за закрытыми дверями!..
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22k
Vazari Kucher Час назад
Прикол в том, что, когда я ставил видеонаблюдение, я, формально, спросил у них разрешения. Они были в восторге от этой идеи, тем более , что за мой счет)
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Бесплатная разминка...
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3k
Serj81 2 часа назад
Судя по фэйс айди коренной житель Подмосковья.

Вот какого уя вы лезете сюда? От вас русские все давно уехали, вам че еще надо!?
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12k
Minos 2 часа назад
Автор мудак тоже - взял намусорил в конце в подъезде. Домой занести и выкинуть в мусорку слабо?
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421
Александр Задорожный Minos 2 часа назад
Простительно, так как в этот день автор один раз мусор уже выкинул
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13k
motorocker 2 часа назад
У меня на лоджии стоит, буду я еще карбоновый спешилайзед, в подъезде оставлять.
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15k
sanchesS80 motorocker 2 часа назад
И правильно. Просто потому что держать велосипеды в подъезде запрещено по нормам пожарной безопасности.
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