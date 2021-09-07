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Палка с крюком помогла наглому вору добраться до женской сумочки

Палка с крюком помогла наглому вору добраться до женской сумочки (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 11:44
Метки: видео   вор   воровство   кража   сумка   
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В Гонконге вор взобрался по строительным лесам и просунул в открытое окно одной из квартир бамбуковую палку с крюком. Злоумышленник поднес палку к дивану, где лежала сумка и осторожно подцепил её крюком.
Добычей воришки стала сумка женщины со 154 долларами и несколькими банковскими картами.

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Метки: видео   вор   воровство   кража   сумка   
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