Палка с крюком помогла наглому вору добраться до женской сумочки

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В Гонконге вор взобрался по строительным лесам и просунул в открытое окно одной из квартир бамбуковую палку с крюком. Злоумышленник поднес палку к дивану, где лежала сумка и осторожно подцепил её крюком.
Добычей воришки стала сумка женщины со 154 долларами и несколькими банковскими картами.
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