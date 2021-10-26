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Борец за свои права требует бесплатной воды в магазине

Борец за свои права требует бесплатной воды в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 09:21
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   конфликт   магазин   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге назвавшая себя черной лесбиянкой женщина устроила шоу в одном из магазинов известной российской торговой сети продовольственных товаров. Очевидец запечатлел перформанс борца за свои права и её поток сознания на видео.
К концу ролика возможно и вам захочется бесплатной воды. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   инцидент   конфликт   магазин   санкт-петербург   
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15  комментариев
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246
Шурман Час назад
Что то слишком много обострений последнее время .
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7k
Rado 2 минуты назад
Пока вы здесь, она уже на следующем этапе общества. Там уже введена разумная дифференциация людей по цвету штанов.
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251
Семён Семёныч 4 минуты назад
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317
Мурчелло 4 минуты назад
Навальнистка.Оуенные у него кадры.Все хотят на халяву.
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9k
ScorpionDS 14 минут назад
Парень молодец, аккуратно держал сумасшедшую.
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64k
Доктор Джонс 16 минут назад
А... Понятно...
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9k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
Бл, вот почему таких нельзя вырубить на месте?) Ппц её накрыло..
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8k
Alex Djeff 36 минут назад
А, так это новое движение Чёрные Лесбиянки Милиционеры (Black Lesbians Мilitiamans - BLM).
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17k
Dr.CrAzY 49 минут назад
вот так поможешь подержишь эту невменяшку, а тебе потом УК РФ 127 "Незаконное лишение свободы"...
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386
Alexandr F 52 минуты назад
Бабуля одобряет
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18k
KOSTELLO 56 минут назад
Е.б.а.н.у.тых просто немерянное количество.
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1k
ПравдоРуб Час назад
Я полностью с ней согласен!
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