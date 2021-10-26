Борец за свои права требует бесплатной воды в магазине

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В Санкт-Петербурге назвавшая себя черной лесбиянкой женщина устроила шоу в одном из магазинов известной российской торговой сети продовольственных товаров. Очевидец запечатлел перформанс борца за свои права и её поток сознания на видео.
К концу ролика возможно и вам захочется бесплатной воды. Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео инцидент конфликт магазин санкт-петербург
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