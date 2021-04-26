Боевая кассирша "Пятёрочки" в Выборге

976
1
1
В магазине города Выборг кассиры остановили посетительницу, которая пыталась без оплаты вынести продукты на сумму более чем 2 тысячи рублей. Женщина начала вырываться и драться, а затем попыталась сбежать. Одна из сотрудниц магазина не позволила воровке далеко уйти. Однако не все случайные прохожие остались довольны её действиями.
Воровку задержали и передали полиции. У неё, судя по всему, сломан нос.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки
- Воришка умело украл сумочку у автомобилистки
- Чайка, которая берет от жизни всё
- Кот проломил потолок в магазине во время драки с конкурентом
- Эффектное завершение ссоры девушки с парнем
29
Понравилось29
Новости партнёров
А сломанный нос - это уже уголовка так что не путай