Боевая кассирша "Пятёрочки" в Выборге

В магазине города Выборг кассиры остановили посетительницу, которая пыталась без оплаты вынести продукты на сумму более чем 2 тысячи рублей. Женщина начала вырываться и драться, а затем попыталась сбежать. Одна из сотрудниц магазина не позволила воровке далеко уйти. Однако не все случайные прохожие остались довольны её действиями.

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