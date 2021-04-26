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Боевая кассирша "Пятёрочки" в Выборге

Боевая кассирша "Пятёрочки" в Выборге (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 09:54
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровка   воровство   выборг   инцидент   кассирша   конфликт   магазин   
976
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В магазине города Выборг кассиры остановили посетительницу, которая пыталась без оплаты вынести продукты на сумму более чем 2 тысячи рублей. Женщина начала вырываться и драться, а затем попыталась сбежать. Одна из сотрудниц магазина не позволила воровке далеко уйти. Однако не все случайные прохожие остались довольны её действиями.

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Метки: видео   воровка   воровство   выборг   инцидент   кассирша   конфликт   магазин   
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9  комментариев
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36k
dima423 2 часа назад
Те кто недовольны это наверное соучастники... потому что нормальный человек будет только рад когда крысу пи*дят)
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10k
Енот Полиграфович 13 минут назад
Всегда воров на месте поимки били и гораздо жестко, а кое где и руки отрубают...Стоят "зоозащитники" стоят снимают на телефоны. Правильно, воровка то не к ним "в карман" залезла а к этой самой продавщице- с нее же потом вычтут недостачу, а зарплаты там не такие уж и высокие.
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379
Иван Иванов 17 минут назад
Все эти недосдачи потом на продавцов вешают, ну видно тётке надоело платить за воришек, вот и втащила шмаре. А бухтят на заднем фоне подельники, они парами обычно на дело ходят.
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31k
Опаньки Час назад
за сломанный нос она, конечно, может серьезно встрять
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3k
Горожанин Опаньки Час назад
При задержании преступника (как в данном случае) ничего не будет. Обязанность граждан попытаться задержать преступника. Не следует путать с обыском - этого ни ЧОП, ни сотрудники магазина не имеют права делать. А вот задерживать и применять силу в случае сопротивления преступника - да. Еще с советских времен приняты нормы закона о борьбе с хулиганством, где травмирование преступника в ходе пресечения преступления не имеет правовых последствий.
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1k
b1r1da Горожанин Полчаса назад
НУ ну! На зоне потом будет рассказывать, что она задержала воровку, и сама за ней следом присела.
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3k
Горожанин b1r1da 20 минут назад
Вы видели хоть раз видео, как граждане задерживают карманников? Очень порой впечатляет. Никто не церемонится. Что-то не слышал, что к гражданам, которые ловили карманников и применяли силу (по-другом и нельзя задержать убегающего вора), применяли какие-то меры. Воровство в магазине - это то же самое, что карманная кража, а порой хуже (грабеж - отрытое похищение).
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31k
Опаньки Горожанин 3 минуты назад
Она сотрудник магазина - это адм статья самоуправство.
А сломанный нос - это уже уголовка так что не путай
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Жаль что этой крысе не вломили по бразильской системе.
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